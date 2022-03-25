عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خالد العناني يجتمع مع رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً ثنائياً مع  Jana Schimke رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، وذلك استكمالاً للقاءات الهامة التي يعقدها الوزير في اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الألمانية برلين لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

 

وقد جاءت هذه الزيارة في إطار قيام دولة ألمانيا بتخفيف قيود السفر مما يسمح للأسر الألمانية بالسفر إلى مصر وقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالمقصد السياحي المصري الذي يحبونه ولديهم شغف حوله وبما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

 

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع السياحي في مصر بصفة عامة، واستعراض الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا بصفة خاصة، حيث يعد السوق الألماني من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الى مصر.

 

وأكد الدكتور خالد العناني عمق العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات ولا سيما في مجال السياحة بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

 

وقام وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، باستعراض أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين المطارات بها مما ساهم في قيام العديد من دول العالم باستئناف حركة السياحة القادمة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين التي يأتون إليها.

 

كما تحدث الوزير عن الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا ولا سيما في ظل استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

 

ومن جانبها، قامت رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني، بالاستفسار عن أسباب وعوامل سرعة تعافى المقصد السياحي المصري واستئنافه لحركة السياحة الوافدة إليه بعد أزمة كورونا، حيث أفاد السيد الوزير أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ويتم تطبيقها بجدية لها دور كبير في تحقيق ذلك، كما أنها خلقت سمعة طيبة للمقصد السياحي المصري واكسبته ثقة كبيرة من الأسواق السياحية والسائحين من مختلف دول العالم حيث كانت محط إشادة وتقدير من الأسواق السياحية المختلفة.

 

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور خالد العناني الدعوة للجنة السياحة في البرلمان الألماني لزيارة مصر والتعرف على الواقع على ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتنوعة.

 

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعتبر الزيارة الثالثة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لدولة ألمانيا منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، وكان قد التقى، في سبتمبر 2020، خلال إحدى هذه الزيارات السابقة، مع رئيس لجنة السياحة السابق بالبرلمان الألماني البوندستاج، لبحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.
 

وزارة السياحة والآثار الدكتور خالد العناني البرلمان الألماني مصر وزير السياحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هبوط جديد فى أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الجمعة

الذهب يستعيد بعض خسائره.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

وفاة الفنان أحمد حلاوة بسبب مضاعفات فيروس كورونا

الأرصاد: اليوم الأخير في انخفاضات درجات الحرارة.. فيديو

ترشيحاتنا

رسائل محمد صلاح الأخيرة لنجوم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة السنغال

40% ارتفاعا في أسعار الحديد|شعبة الاستثمار: 3 أسباب لزيادة قيمة العقارات ..فيديو

بايدن في بولندا لتفقد القوات الأمريكية المتمركزة بالقرب من حدود أوكرانيا

رسائل محمد صلاح الأخيرة لنجوم منتخب مصر قبل ساعات من مواجهة السنغال

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

في لقاء أخوي| ملك الأردن يستقبل الرئيس السيسي وولي عهد أبو ظبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

معجون وتقويم.. مراحل تطور طب الأسنان عند المصريين القدماء

المؤبد والمشدد لمسئولين بتعليم أكتوبر وأوقاف الجيزة.. فيديو جراف

تفاصيل القبض على صاحب أتيليه يصور النساء بغرفة البروفة.. فيديو جراف

فلس واكتئاب.. ماذا قال الإعلامي توفيق عكاشة بعد تأييد حبسه 3 أشهر

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ