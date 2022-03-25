إسرائيل تستضيف وزراء خارجية أمريكا والإمارات والبحرين والمغرب

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل ستستضيف "قمة دبلوماسية تاريخية، الأحد والاثنين المقبلين، تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات والبحرين والمغرب.

جاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن زيارته لإسرائيل والضفة الغربية.

ويلتقي بلينكن خلال زيارته وزراء خارجية إسرائيل يائير لابيد، والإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، والمغرب ناصر بوريطة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أمس الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس لمناقشة قضايا مثل أوكرانيا وإيران.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية، “سوف يسافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار”.

وأضاف برايس في بيان أن “العلاقات الاسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الاسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع أخرى”.

وذكر البيان أن زيارة بلينكن ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.

وأوضح البيان أن بلينكن سيلتقي بعد ذلك بوزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرًا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر.