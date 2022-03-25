رياض محرز يقود هجوم منتخب الجزائر أمام الكاميرون

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، تشكيل محاربي الصحراء لمواجهة الكاميرون اليوم الجمعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.



تشكيل منتخب الجزائر أمام الكاميرون اليوم



حراسة المرمى: رايس مبولحي.

خط الدفاع: رامي بن سبعيني - جمال بلعمري - عيسى ماندي - حسين بن عيادة.

خط الوسط: عبد القادر بدران - راميز زروقي - إسماعيل بن ناصر.

خط الهجوم: يوسف بلايلي - إسلام سليماني - رياض محرز.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الجزائر والكاميرون ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مصطفى تشاكر بالعاصمة الجزائرية.

وأكد رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي ومنتخب الجزائر، جاهزية محاربي الصحراء لمواجهة الكاميرون ضمن منافسات التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

وقال رياض محرز خلال المؤتمر الصحفي : كل اللاعبين جاهزون للمباراة والجميع علي دراية كاملة بالمهمة الكبيرة التى تنتظرهم خلال المواجهتين المقبلتين للتأهل لنهائيات كـأس العالم .

وأكمل محرز : نأمل في إسعاد الشعب الجزائري وجعلهم فخورين بنا وفشل في الكان اصبح من الماضي وتعلمنا من اخطائنا ونركز علي القادم.

وأردف : لا يهمنا عدم الفوز علي الكاميرون تاريخيا ولا يعنينا في شئ نحن في عام 2022 والافضل التأهل الي نهائيات كأس العالم قطر.