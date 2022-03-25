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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متعب: أتمنى تكرار سيناريو الجزائر أمام السنغال

صدى البلد

قال عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن مواجهة الفراعنة والسنغال المقررة غدا الجمعة، في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2022، تعد خارج التوقعات، وإن الأجواء الجماهيرية ستكون كلمة السر.

وأوضح متعب، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الجمهور نقطة قوة لمنتخب مصر، ومحمد صلاح سيكون له دور كبير في المباراة.. وهو قائد يدرك معنى ارتداء شارة القيادة".

وتمنى متعب رد اعتبار الفراعنة، بحدوث سيناريو مشابه لمباراة مصر والجزائر، في كان 2010.

وذلك عندما فازت الجزائر على مصر وتأهلت لكأس العالم 2010، ثم انتصر الفراعنة على محاربي الصحراء (4-0)، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكانت السنغال قد هزمت مصر بركلات الترجيح، في نهائي كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

واختتم متعب: "قوة السنغال تتمثل في الجناحين، وأطالب كيروش بالتعامل الجيد معهما، إلى جانب استغلال الكرات العرضية لمصطفى محمد، حيث ستشكل خطورة كبيرة على الدفاع السنغالي".
 

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