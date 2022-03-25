الصوفية والأدب.. تاريخ الفكر المتصوف في العالم الإسلامي في "اللص والكلاب"

تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان: "الصوفية والأدب"، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

تتناول الندوة الصوفية في روايات نجيب محفوظ وتحديدًا رواية اللص والكلاب، من حيث التركيز على تاريخ الفكر المتصوف في العالم الإسلامي وتطوره وربطه بالرواية، وكذلك فكرة التناص الموجودة في الرواية والتي يصعب فهمها دون الرجوع للنصوص الصوفية القديمة.

يحاضر في الندوة الدكتورة ريم بسيوني؛ وهي كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الامريكية، وحاصل على العديد من الجوائز والتكريمات مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، وصدر لها العديد من الأعمال الروائية مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، و"القطائع ثلاثية ابن طولون".

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.