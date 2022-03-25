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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أنونيموس تعلن اختراق البنك المركزي الروسي

قراصنة
قراصنة

أعلنت مجموعة القرصنة «أنونيموس» مسؤوليتها عن هجوم على البنك المركزي الروسي.
 

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وفي منشور على موقع «تويتر»، قال حساب يمثل مجموعة القراصنة، إنها ستفرج عن 35 ألف ملف خلال 48 ساعة، تحتوي على ما يبدو على «اتفاقيات سرية»، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

ولم يقدم الحساب بعد دليلاً على أنه قد نجح في الاختراق، أو إن كان لديه حق الوصول إلى المستندات الموعودة.

ولم يرد البنك المركزي الروسي على طلب للتعليق من صحيفة «إندبندنت».

وهاجمت مجموعة القرصنة العديد من المنظمات الروسية الأخرى كجزء من حملة تضامن لدعم أوكرانيا عقب غزو البلاد في 24 فبراير واستهدفت شركة روسية للطاقة النووية ومحطات التلفزيون والمواقع الإلكترونية وحتى الطابعات. 

كما زعمت «أنونيموس» أنها اعترضت إذاعة عسكرية روسية أيضاً

وأعلنت مجموعة القرصنة الجماعية مسؤوليتها حتى الآن عن 2500 هجوم على «الحكومة الروسية والبيلاروسية، ووسائل الإعلام الحكومية، والبنوك، والمستشفيات، والمطارات والشركات».

وبالإضافة إلى الشركات الروسية، شنت المجموعة حملة ضد الشركات الدولية التي لم توقف عملياتها بعد في روسيا

البنك المركزى الروسي القرصنة روسيا

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