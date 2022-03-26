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رئيس التحرير
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اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

صدى البلد

أعلن علماء آثار أنهم اكتشفوا قبر جرّاح يعود إلى ما يزيد على ألف عام، أي قبل ظهور حضارة الإنكا، في معبد في شمال بيرو.

وقال عالم الآثار كارلوس إليرا لوكالة الصحافة الفرنسية: «نجحنا في كشف قبر يعود إلى أكثر من ألف عام لشخصية أدت وظيفة جرّاح في الثقافة السيكانية».

وحدث الاكتشاف في نهاية عام 2021 في معبد ضريح لاس فينتاناس الواقع في محمية بوسكي دي بوماك التاريخية بمنطقة لامباييكي على بعد 800 كيلومتر شمال العاصمة ليما.

وقال إليرا، وهو مدير المتحف الوطني للثقافة السيكانية: «كانت الشخصية متخصصة في نقب الجمجمة، وكانت أدواته الجراحية مخصصة لكل ما يتعلق بجراحة الجمجمة البشرية».

وظهرت الثقافة السيكانية المعروفة أيضاً باسم ثقافة لامباييك، في الفترة ما بين عامي 700 إلى 750 بعد الميلاد واستمرت حتى عام 1375.

في بيرو قبل العصر الكولومبي، كان نقب الجمجمة ممارسة شائعة للتخلص من الأورام الدموية أو إزالة عظام الجمجمة المكسورة، على الأرجح أثناء الاشتباكات الحربية. 

واحتوى النعش على قناع ذهبي وقطعة صدرية برونزية كبيرة وقطع أخرى تشهد على مكانة الشخص المدفون الذي وجده علماء الآثار جالساً القرفصاء. 

وأوضح إليرا: «في شمال بيرو، ليس من المعتاد العثور على هذا النوع من الشخصيات».

من بين الأدوات الجراحية المكتشفة، هناك سكاكين ذات شفرات نصف دائرية وأخرى بمقابض خشبية ومخرز وإبر. 

كما عثر علماء الآثار على قطع من لحاء شجرة لم يُحدد نوعها ربما استخدمت كمسكن للألم.

وقال إليرا: «نقارن أدوات الجرّاح الحديث بهذه الأشياء لنحدد أوجه التشابه بينهما».

حضارة الإنكا معبد في شمال بيرو اكتشفوا قبر جر اح عالم الآثار كارلوس إليرا

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