استقرار الأحوال الجوية في ثالث أيام نوة عوة بالإسكندرية.. فيديو

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، استقرارًا في الأحوال الجوية، وسط أجواء مشمسة صباح وظهر اليوم، بعد يومين من الأمطار المتواصلة وبرودة شديدة في الطقس، أثناء نوة "عوة".

ومع بدء ساعات النهار اليوم الجمعة، تحسنت الأحوال الجوية، وبدأت أشعة الشمس في السطوع، وسط جوي ربيعي جميل.



وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية على استمرار تمركز المعدات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة في المناطق الساخنة وتواصل اعمال التطهير ومتابعة مناسيب المصارف والبيارات واستمرار استيعابها لمياه الأمطار وأنه لا وجود لتجمعات مياه الأمطار حتى اللحظة وفي حالة تجمعها سيتم التعامل معها بأسرع ما يمكن.



جدير بالذكر أن شركة الصرف الصحي الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد لهذه النوة للعمل علي رفع تجمعات مياه الأمطار في حالة حدوثها وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ في شتي انحاء المحافظة.