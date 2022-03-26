عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام البطن عند الأطفال .. إليك نصائح ناجحة للتعامل مع المرض

آلام البطن
آلام البطن

إذا كان طفلك يعاني من آلام في البطن مصحوبة بأعراض أخرى ، يُنصح بزيارة ممارس الرعاية الصحية لتحديد سبب آلام البطن  لا تعطي أي دواء بدون وصفة طبية لطفلك دون التحدث مع طبيبك. ومع ذلك ، بالنسبة لألم البطن الخفيف ، يمكنك تجربة النصائح التالية في المنزل لتخفيف الألم. 

نصائح ناجحة للتعامل مع  آلام البطن عند الأطفال

رشفة الماء: استمر في احتساء الماء أو السوائل الأخرى ببطء، تساعد السوائل الدافئة في تخفيف الألم.
تجنب الطعام الصلب: تجنب الأطعمة الصلبة أو الأطعمة التي يصعب هضمها خلال الساعات القليلة الأولى أو حتى زيارة الطبيب.
تناول أطعمة محددة بعد القيء: إذا كان المراهق يتقيأ ، فتجنب تناول الأطعمة الصلبة لمدة ست ساعات على الأقل. يمكنك إعطاء طفلك أطعمة خفيفة مثل الأرز أو عصير التفاح أو البسكويت. لا تعطي طفلك منتجات الألبان.
تجنب الأطعمة الحمضية أثناء عسر الهضم: إذا كان طفلك يعاني من حرقة في المعدة أو عسر هضم مع ألم في الجزء العلوي من البطن ، فتجنب الأطعمة الحمضية أو الدهنية أو الدهنية. يمكنك أيضًا تجنب منتجات الطماطم والكافيين والمشروبات الغازية.


أسباب آلام البطن عند المراهقين 


يمكن أن يكون سبب آلام البطن مجموعة متنوعة من الحالات. يمكن أن تشمل الأسباب البسيطة التسمم الغذائي ، والإمساك ، وارتجاع الحمض ، والحساسية الغذائية (عدم تحمل اللاكتوز) ، ومتلازمة القولون العصبي ، وإنفلونزا المعدة. 

الرعاية الصحية التسمم الغذائي عسر الهضم البطن المشروبات الغازية المراهقين health آلام البطن عند الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الذهب يعوض جزءا من خسارته.. سعر الجرام عيار 21 يرتفع 10 جنيهات

مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسنغال اليوم 25 / 3 / 2022

يا رب.. محمد عبدالمنعم يطمأن الجماهير من داخل المستشفى

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

رايحين يشجعوا مصر .. مصرع طالب وإصابة 9 في انقلاب ميكروباص بالمنيا

موضوعات متعلقة

أذكار بعد الصلاة المفروضة .. تغفر الذنوب وترفع الدرجات

لماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟.. لـ 15 سببا لا يعرفه كثيرون

تسمم أغذية الأطفال.. الأعراض والأسباب والتشخيص والعلاج

نشرة المرأة .. عسر الهضم مشكلة الملايين.. كيف تعرف أنك مصاب به وأسرع رجيم يحول جسمك لماكينة حرق

ترشيحاتنا

موعد سفر وبرنامج منتخب مصر في داكار قبل إياب السنغال

أمير المصري يكشف سر السلسلة التي يرتديها .. ويؤكد: منتدى الشباب عظمة

منتخب مصر يستدعي رامي ربيعة لـ إياب مصر والسنغال

صلاح يعني كل شيء.. كاف: هل يستطيع الفراعنة التمسك بالتقدم على السنغال؟

ميسي يقود منتخب الأرجنتين للفوز على فنزويلا بثلاثية في تصفيات المونديال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

ضابط ينقذ شاب من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار في الهند| فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

خشب لا تحتاج لكهرباء.. رجل يصنع أغرب مشاية رياضية في المنزل| فيديو

فيديو

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

أحمد حلمي يغيب عن حفل زفاف أبنة أصالة بسبب مباراة مصر والسنغال.. فيديو

أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

جماهير مصر تذهل لاعبي السنغال في استاد القاهرة .. فيديووصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

اﻟﻤﺰﻳﺪ