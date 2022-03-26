آلام البطن عند الأطفال .. إليك نصائح ناجحة للتعامل مع المرض

إذا كان طفلك يعاني من آلام في البطن مصحوبة بأعراض أخرى ، يُنصح بزيارة ممارس الرعاية الصحية لتحديد سبب آلام البطن لا تعطي أي دواء بدون وصفة طبية لطفلك دون التحدث مع طبيبك. ومع ذلك ، بالنسبة لألم البطن الخفيف ، يمكنك تجربة النصائح التالية في المنزل لتخفيف الألم.

نصائح ناجحة للتعامل مع آلام البطن عند الأطفال

رشفة الماء: استمر في احتساء الماء أو السوائل الأخرى ببطء، تساعد السوائل الدافئة في تخفيف الألم.

تجنب الطعام الصلب: تجنب الأطعمة الصلبة أو الأطعمة التي يصعب هضمها خلال الساعات القليلة الأولى أو حتى زيارة الطبيب.

تناول أطعمة محددة بعد القيء: إذا كان المراهق يتقيأ ، فتجنب تناول الأطعمة الصلبة لمدة ست ساعات على الأقل. يمكنك إعطاء طفلك أطعمة خفيفة مثل الأرز أو عصير التفاح أو البسكويت. لا تعطي طفلك منتجات الألبان.

تجنب الأطعمة الحمضية أثناء عسر الهضم: إذا كان طفلك يعاني من حرقة في المعدة أو عسر هضم مع ألم في الجزء العلوي من البطن ، فتجنب الأطعمة الحمضية أو الدهنية أو الدهنية. يمكنك أيضًا تجنب منتجات الطماطم والكافيين والمشروبات الغازية.



أسباب آلام البطن عند المراهقين



يمكن أن يكون سبب آلام البطن مجموعة متنوعة من الحالات. يمكن أن تشمل الأسباب البسيطة التسمم الغذائي ، والإمساك ، وارتجاع الحمض ، والحساسية الغذائية (عدم تحمل اللاكتوز) ، ومتلازمة القولون العصبي ، وإنفلونزا المعدة.