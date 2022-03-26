أصالة تشارك رامي صبري غناء ألف ما شاء الله عليك بحفل زفاف أبنتها.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “ إنستجرام ” فيديو من حفل زفاف شام إبنة الفنانة أصالة .

وظهرت في الفيديو الفنانة اصالة تشارك الفنان رامي صبري الغناء من على المسرح في حفل زفاف إبنتها ، وقد رامي صبري عدد من الأغانى من أبرزها الف ماشاء الله عليك .

كشفت المطربة أصالة من خلال فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن موقف طريف مع زوج ابنتها شام وذلك خلال حفل الزفاف المقام باخد الفنادق الكبرى بالقاهرة

وقالت أصالة في كلمتها : "من كم سنة فاتوا، كان فيه طفل عمره 9 سنين طلب يتصور معايا، واتصورت معه من كام سنة، وقالي انه يحبني ويسمع أغاني، ولا عرفت ان هذا الطفل سيكون شريك بنتي في حياتها، شامتي واحمد حبيبي، نزفهم سوا اليوم".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطربة اصالة من حفل زفاف ابنتها شام الذهبي المقام بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من حفل زفاف شام الذهبى ابنة المطربة السورية أصالة.

وكانت قد نشرت شام الذهبي ابنه الفنانة أصالة، صورا جديدة لها مع زوجها من حفل الزواج، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.