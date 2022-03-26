رقم 1.. منتخب مصر يكسر عقدة أصحاب الأرض في ذهاب تصفيات المونديال

نجح منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في كسر عقدة أصحاب الأرض في المباريات التي أقيمت مساء أمس الجمعة في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم المقرر أن تستضيفه قطر 2022.

وتغلب منتخب مصر الوطني علي نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة في ذهاب تصفيات المونديال فيما عاندت كرة القدم أصحاب الأرض في بقية مباريات أمس الجمعة.

منتخب المغرب يفلت من كمين الكونغو ويتعادل خارج أرضه

تعادل منتخب المغرب مع نظيره الكونغو الديمقراطية، إيجابيًّا بهدف، في مباراة ذهاب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

هدف الشوط الأول جاء عن طريق ويسا يوان في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء بعد استلامه الكرة من زميله إيدو كايمبي فيما أحرز طارق تيسودالي هدف التعادل للمغرب في شباك الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 76.

الجزائر تضع قدما في المونديال

حقق المنتخب الجزائري فوزاً ثميناً على حساب المنتخب الكاميروني بهدف دون رد في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.



سجل إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 40، بعد ضربة حرة لعبت داخل منطقة الجزاء وحولها سليماني برأسية في الشباك.

تونس تخطف فوزا صعبا

حقق منتخب تونس فوزا ثمينا بهدف دون رد أمام مالي في ذهاب الدور الثالث والنهائي من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وفي الدقيقة 37، مدافع مالي موسى سيسوكو مرر للخلف في اتجاة المرمى ولكن الحارس مونكورو كان متقدما من مرماه لتمر الكرة داخل المرمى.

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.