قادرين علي تحقيق آمال الجماهير.. رئيس شباب النواب يهنئ المنتخب بالفوز علي السنغال

هنأ الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منتخب مصر الوطني بفوزه علي منتخب السنغال، في المباراة الاولي الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022.



وأكد رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي منذ قليل، إن لاعبي المنتخب الوطني اثبتوا انهم رجال قادرين علي تحقيق آمال وتطلعات الجماهير المصرية الغفيرة، لافتا الي أن المباراة القادمة في السنغال تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ علي المكسب، وضمان الوصول للمونديال العالمي.

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالتفاف الجماهير المصرية حول منتخب مصر القومي، وحرصهم علي التشجيع طوال ال90 دقيقة، مؤكدا انهم كانوا اللاعب رقم واحد في المباراة واستطاعوا بتشجيعهم المتواصل علي إعطاء الثقة للمنتخب الوطني، وتسببوا في احداث رهبة كبيرة للاعبي المنتخب السنغالي .

وأوضح أن الرياضة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذي يوجه دائما بدعم الابطال الرياضيين في مختلف المجالات ، مشددا علي أهمية استغلال لاعبي المنتخب ذلك الدعم اللا محدود من القيادة السياسية واستكمال المشوار بتحقيق حلم 100 مليون مصري في الوصول للمونديال .

سجل منتخب مصر الهدف الأول في مرمى نظيره السنغالي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الأدوار المؤهلة لبطولة كأس العالم.

استطاع محمد صلاح تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 4 من عمر المباراة عن طريق تسديده من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة بالمقاس من عمرو السولية.

حصل محمود حسن تريزيجية على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة واستعد صلاح على التنفيذ وبجانبه تريزيجية ونفذها تريزيجية بشكل غريب مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12 من عمر المباراة تعرض أحد لاعبي السنغال لإصابة في العضلة الضامة، وخرج بعد قرار الجهاز الطبي والمدير الفني.

بعد تعرض محمد عبد المنعم للإصابة ونزوله مرة أخرى، شك حكم المباراة في اكتمال شفاءه وقرر استدعاء الجهاز الطبي، وقرر كيروش الدفع بياسر إبراهيم وخروجه في الدقيقة 27.

بدأ منتخب السنغال شوط المباراة الثاني بضغط قوي على دفاع منتخب مصر، ووصل لمرمى محمد الشناوي أكثر من مرة في كرات خطرة ولكن تعامل معها الدفاع بقوة.

مر ساديو ماني لاعب منتخب السنغال في هجمتان بنفس الشكل بين لاعبان من منتخب مصر ووصل منطقة الجزاء ولكن تمكن الدفاع من اقتناص الكرة.

ومارس منتخب مصر الضغط على السنغال في الدقائق الأخيرة من المباراة، وكاد أن يسجل هدف ثاني عن طريق عمر مرموش الذي حل بديلاََ لمصطفى محمد.

وغفل حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 87 من عمر المباراة، وطالب لاعبي المنتخب بالعودة لتقنية الvar، ولكن لم يلتفت لهم الحكم.



يذكر ان المنتخب المصري فاز علي نظيره السنغالي في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعةً فى ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، والتي انطلقت في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة بإستاد القاهرة الدولي، ويخوض المنتخب مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال