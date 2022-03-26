للتوعية بترشيد الطاقة.. الجيزة تشارك العالم مساء اليوم في ساعة الأرض

أعلنت محافظة الجيزة المشاركة بالحدث البيئي العالمي السنوي " ساعة الأرض " مساء غدا السبت والذى تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار غير الضرورية لمدة ساعة للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على البيئة .

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه ستقوم المحافظة مساء غدا بمشاركة دول العالم فى الحدث البيئي العالمي فيما يعرف بساعة الأرض وذلك بإطفاء الانوار لمدة 60 دقيقة بدءاً من الساعة 8.30 حتى 9.30 مساءاً للمساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة .

وأكد المحافظ أن هذا الحدث البيئي العالمي يهدف إلى لفت أنظار العالم بضرورة مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار إلي أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة ولتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية .

وأشار الى أن هذا الحدث يرمز الى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضح المحافظ انه سيتم خلاله أطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية لمدة ساعة واحدة بدءا من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 وذلك مساء غدا السبت في كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة وغيرها من الأماكن غير الحيوية وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى .

ودعا محافظ الجيزة المواطنين للمشاركة بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم لترشيد الطاقة .