عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صابرين تعزي أسرة أحمد حلاوة داعية: الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى

صدى البلد

عزت الفنانة، صابرين، الفنان أحمد حلاوة، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

 

وكتبت صابرين عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر:الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى وخالص العزاء لأسرة الأستاذ #احمد_حلاوه.

 

وتوفى الفنان القدير أحمد حلاوة، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.


أحمد حلاوة هو ابن شقيق الممثل فايز حلاوة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة دبلوم معهد ليوناردو دافينشي (القاهرة) تخصص ديكور.

 
وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون المسرحية  بالقاهرة عام 1973، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.


ومن أهم أعماله السينمائية فيلم عسل أبيض، والثعالب، وأقوى الرجال، وحرامية في تايلاند، والحرب العالمية التالتة، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، وشاومينج.


أما الأعمال الدرامية فكان أبرزها، موجة حارة، ساحرة الجنوب، العراف، بدون ذكر أسماء، صاحب السعادة، أهل كايرو، اللص والكتاب وغيرهم.

أعمال صابرين الفنانة صابرين اطلاله صابرين أحمد حلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلام.. انتهاء الموجة الباردة وارتفاع الحرارة في هذا الموعد

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

وفاة رجائي عطية نقيب المحامين عن عمر يناهز 84 عاما

مشاهدة مباراة مصر والسنغال بث مباشر (1-0)

رد فعل صادم.. تامر حسني يغني سي السيد لـ رضوى الشربيني

كشف عدد ساعات الصوم.. معهد الفلك: عدة رمضان هذا العام 30 يوما

أجواء صيفية .. حالة الطقس| ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

الحاج ضيوف يهاجم كلوب.. ويختار أفضل لاعب في تاريخ أفريقيا

ترشيحاتنا

استعدادا لرمضان.. لجنة الإعلام تعلن تشكيل لجان رصد صورة المرأة فى الدراما

بقيمة 2 مليون جنيه.. هيئة الدواء تضبط أدوية مهربة وغير مسجلة

الشكاوى الحكومية تستجيب لاستغاثة مواطن لديه 6 أبناء بينهم 3من ذوي الهمم

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مسجد عمرو بن العاص

الشكاوى الحكومية تتدخل لصرف معاش ومستحقات مواطن

محافظ القليوبية: تيسير الإجراءات أمام موردى الأقماح بالشون وصوامع التخزين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

لحظة اعتداء كلب مسعور على امرأة داخل الأسانسير بكولومبيا| فيديو

ثاني أكبر حفرة في العالم.. يمكنها ابتلاع الطائرات |شاهد

وداد حمدي أشهر خادمات السينما.. تلفت 35 طعنة من ريجيسير وأعادتها وردة من الاعتزال

فيديو

تفاصيل عودة إنفلونزا الطيور في بعض الدول الأوروبية.. فيديو جراف

خاصة من النقد الأجنبي.. خطة الحكومة لترشيد الإنفاق

البق والبعوض.. فيروس غامض في إفريقيا ينتقل للبشر

العروسة تهدي إليسا باقة الورود.. بكاء أصالة في حفل زفاف إبنتها

المزيد

ساحة رأي

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

اﻟﻤﺰﻳﺪ