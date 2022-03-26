رئيس راوندا : جائحة كورونا ذكرتنا بأهمية الترابط وعدم تعامل الدول مع الأزمات بمفردها

عبر الرئيس الراوندى بول كاجامى ، عن شكره وتقديره للدولة المصرية بشأن حرارة الاستقبال و كرم الضيافة الذى تلقاها فى هذا البلد الجميل لافتا لعقده مباحثات مثمرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وعقد اتفاقيات مستندة على علاقات متبادلة طويلة الأمد فى العديد من المجالات .



أضاف رئيس راوندا خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن جائحة كورونا ذكرتنا بأهمية الترابط أكثر من ذى قبل وأن أى بلد لا تتعامل مع أى أزمة بمفردها ولابد من تحديد مجالات تعاون جديدة و هو امر حتمى لإعادة الاقتصاد وتقوية القدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات فى أى لحظة وتعظيم مجالات التنمية الحرة فى إفريقيا والذى يخلق بدوره فرص العمل .