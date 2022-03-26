أبو العينين ناعيًا نقيب المحامين رجائي عطية: رحل وهو يؤدي رسالته السامية حتى اللحظة الأخيرة

نعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، المستشار/ رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء وخدمة مهنته و الوطن وساحة العدالة.

وقال أبو العينين في برقية عزاء من خلال صفحته الرسمية على فيسبوك: "رحل المفكر الكبير والأديب والفقيه الدستوري رجائي عطية واقفا على قدميه داخل محراب العدالة، رحل وهو يؤدي رسالته السامية حتي اللحظة الأخيرة من حياته .. كان الوداع الأخير في أكثر الأماكن التي أحبها وبين أصدقائه وتلاميذه .. نحتسبه إن شاء الله من الشهداء".

وتابع وكيل مجلس النواب: "رحم الله رجائي عطية القيمة القانونية والثقافية والوطنية الكبيرة .. كان الراحل مخلصا لمهنته ورسالته، و ترك بصمة في العمل النقابي .. وأثرى الساحة القانونية والعدالة بعلمه .. خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة وتلاميذه – ولجموع المحامين في مصر والوطن العربي – سائلين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.