مصرع 3 أشخاص في تصادم سيارات على محور الضبعة بمطروح

لقى ٣ أشخاص مصرعهم وأصيب آخر فى تصادم سيارتين ملاكى بأخري نقل على طريق محور الضبعة، وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.



تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح، إخطارا بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكى وسيارة نقل بالكيلو ١٦٢ على محور الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين ضحايا الحادث، وهم ٣ جثث باسم: علي محمد عبدالجواد ٣٦ سنة من الجيزة، ومحمود مجدي محمود ٤٣ سنة من القاهرة، ومحمد علي صابر السيد 25 سنة الجيزة.

كما استقبلت المستشفى أحد المصابين فى الحادث ويدعي عماد سعد عبدالسلام ٣٦ سنة من الجيزة ويعانى اشتباه pc واشتباه كسر بالساق اليسري وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



تم تحرير محضر بالواقعة ونقل الجثث تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.