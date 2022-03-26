الجبنة البيضاء تشعل صراعا بين الدنمارك واليونان .. تفاصيل مثيرة

خلاف جديد متصاعد بين الدنمارك واليونان، بسبب نوع من أنواع الجبن، قد يبدو الأمر بسيطا لكن تم تصعيده إلى محاكم الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لموقع “يورو نيوز” قال أحد كبار مستشاري المحكمة إن الدنمارك انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي عندما وصفت الجبن الأبيض بأنه "فيتا" عن طريق الخطأ.

اتُهمت السلطات الدنماركية بخرق قواعد الاتحاد بالفشل في منع شركات الألبان المحلية من تصدير ما يسمى جبن الفيتا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك بعدما أوضحت اليونان أن جبنة الفيتا - المصنوعة من حليب الأغنام والماعز - كانت جزءًا من تراثها الثقافي منذ 6000 عام.

ووافق أحد مستشاري محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على أن الدنمارك قد انتهكت التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبها قالت المحامية العامة تمارا سابيتا يوم الخميس: “تم تسجيل الفيتا كتسمية منشأ محمية (PDO) في عام 2002.. ومنذ ذلك الحين ، لا يمكن استخدام اسم فيتا إلا للأجبان التي منشؤها منطقة جغرافية محددة في اليونان وتتوافق مع مواصفات المنتج”.

وتم رفضت طلب الدنمارك بأن فرض حظر وطني على تصدير الجبنة التي أطلقت عليها "فيتا" سيؤثر على التجارة، دون الالتفات إلى أن حقوق الملكية الفكرية بحاجة إلى الحماية.

لكن مستشار محكمة الاتحاد الأوروبي رفض الادعاءات التي توضح أن الدنمارك انتهكت عمدا "واجب التعاون المخلص" في الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا الرأي بعد ثلاث سنوات من مقاضاة المفوضية الأوروبية - بدعم من اليونان وقبرص - ضد الدنمارك بشأن هذه القضية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج مقراً لها حكماً نهائياً بشأن الشكوى في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن تدعم رأي المحامي العام.