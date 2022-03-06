اليونان تطلب من أوكرانيا توفير ممر آمن لقنصلها في مدينة ماريوبول المحاصرة

طلبت السلطات اليونانية من نظيرتها الأوكرانية توفير ممر آمن لقنصلها في مدينة ماريوبول المحاصرة شرقي البلاد.

وقال نيكوس دندياس:٠ طلبت هاتفيًا من نظيري الأوكراني ديميتري كوليبا ضمان سلامة القنصل اليوناني العام في ماريوبول وتوفير ممر أمن لعمليات الإجلاء.

وكانت ماريوبول في شرق أوكرانيا مثار جدل واتهامات متبادلة بين أوكرانيا وروسيا، بعد إعلان موسكو هدنة في المدينة لتوفير ممر آمن لخروج المدنيين المحاصرين.

ولم تفلح الهدنة بعد اتهامات متبادلة حيث قالت موسكو إن القوات الأوكرانية تحتجز الأجانب بالمدينة لاستخدامهم كدروع بشرية فيما قالت كييف إن الجيش الروسي لم يوقف إطلاق النار.

وبث تلفزيون "أوكرانيا 24"، لقطات لمقاتل من فوج آزوف بالحرس الوطني، قال إن القوات الروسية والموالية لموسكو، التي طوقت المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، واصلت قصف المناطق التي كان من المفترض أن تكون آمنة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن مسؤول في إدارة دونيتسك الانفصالية اتهامه القوات الأوكرانية بعدم احترام وقف إطلاق النار المحدود.

وقال المسؤول، إن زهاء 300 شخص فقط غادروا المدينة، فيما قالت السلطات الأوكرانية في وقت سابق إنها تخطط لإجلاء أكثر من 200 ألف شخص من ماريوبول.

وتوصل الجانبان خلال مفاوضات مباشرة لاتفاق حول وقف العمليات العسكرية في بعض المناطق لتوفير ممر آمن للمدنيين وإدخال مساعدات إنسانية.

ويفترض أن تشمل الجولة المقبلة من المفاوضات توسيع التجربة لكن الفشل في ماريوبول قد يلقي بظلاله التجربة.