مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

مع اقتراب شهر رمضان بعد أسبوع واحد، بدأ الجميع يتداول أسماء مسلسلات رمضان 2022 والبرامج التي سيتم عرضها في الشهر الكريم، ومن أشهرها برنامج رامز جلال الذي يقدمه مع موعد الإفطار كل عام منذ سنوات طويلة، وكل عام يقدم فكرة مقلب جديد مع ضحاياه من النجوم، وبين النقد والهجوم، يحقق برنامج رامز جلال مشاهدات عالية كل عام.

الكثير ينتظرون برنامج رامز جلال 2022 وما سيفعله في النجوم هذا العام، خاصة وأنه قدم العديد من الأفكار والمقالب على مدار السنوات الماضية، لذا من الصعب استنتاج فكرة مقلب رامز جلال هذا العام، وهو الأمر الذي لم يتم الكشف عنه تماما حتى الآن.

برنامج رامز جلال 2022

كشفت مجموعة MBC رسميا، عن اسم برنامج مقلب الفنان رامز جلال، ضمن خريطتها البرامجية في رمضان 2022، ويحمل اسم البرنامج بحسب ما أعلنت عنه المجموعة "رامز موفي ستار".

ولم يكشف بيان MBC عن تفاصيل كثيرة تتعلق بالبرنامج، وجاء فقط عنه: "كالعادة يجد النجم رامز جلال طريقة جديدة وأسلوبا مختلفا في كل عام للإيقاع بضيوفه من نجوم الفن والرياضة والمجتمع والإعلام، ضمن مقالب ينتظرها المشاهدون خلال الموسم الرمضاني بفارغ الصبر".

برنامج رامز جلال

تعليق رامز جلال

أما الفنان رامز جلال فقد شوق جمهوره ومتابعيه لبرنامج مقالبه المنتظر في رمضان، ونشر البوستر الدعائي لبرنامجه على حسابه الخاص على انستجرام .

وكتب رامز جلال معلفقا على البوستر: "بسم الله توكلنا على الله، واللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر.. قريبا في رمضان 2022 على MBC مصر".

تفاصيل برنامج رامز جلال

لم يكشف رامز جلال عن أية تفاصيل تخص برنامج المقالب 2022، واكتفى بتشويق جمهوره من خلال حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، وكذلك في تصريح مؤخر له لبرنامج ET بالعربي.

وقال رامز جلال عن برنامجه في 2022 :" في رمضان الجاي إن شاء الله ربنا يسهل وييسر ويعديهالنا على خير، عندنا مقلب صغير يارب يعجب الناس".

تم تصوير برنامج رامز جلال 2022 في السعودية ، ويستضيف فيه هذا الموسم الفنانة غادة عادل، وبدر بانون وعمرو السولية ثناي نادي الأهلي، ومحمد أنور، وسينتيا خليفة، بالإضافة إلى الشخصيات العامة والنقاد الرياضيين الذين تصدروا التريند طوال العام بأحداث مختلفة وسينضمون إلى قائمة ضحايا برنامج رامز جلال رمضان 2022.

وتم ترويج أنباء عن استعانة رامز جلال بالنجم العالمي فان دام للإيقاع بضحاياه هذا العام، لكن الأمر لم يتأكد بعد.