بدبدوب.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة مرتدية بنطلون أسود وجاكيت جينز عليه “دبدوب” من الخلف وهو ما أثار جدلا.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة بألوان هادئة وتركت شعرها منسدلا.





وعلي جانب آخر، استأنفت وهبي، تصوير مشاهدها فى فيلم «رمسيس باريس» أوائل شهر مارس الجاري، وذلك بعدفترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذي أحيته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم منتصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.





فيلم «رمسيس باريس»، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت،ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريمحسن بشير.

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