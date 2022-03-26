عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدبدوب.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها

صدى البلد

ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في مجموعة صور جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


 

وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة مرتدية بنطلون أسود وجاكيت جينز عليه “دبدوب” من الخلف وهو ما أثار جدلا.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة بألوان هادئة وتركت شعرها منسدلا.


 

وعلي جانب آخر، استأنفت وهبي، تصوير مشاهدها فى فيلم «رمسيس باريس» أوائل شهر مارس الجاري، وذلك بعدفترة إجازة حصلت عليها بطلة العمل هيفاء وهبى، بسبب حفلها الذي أحيته مؤخرا بالمكسيك، وانتهى صناع الفيلم منتصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا والتى استغرقت أكثر من أسبوعين.


 

فيلم «رمسيس باريس»،  بطولة كل من هيفاء وهبى، ومصطفى خاطر، ومحمود حافظ، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت،ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس،  وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج  أحمد خالد موسى، وتأليف كريمحسن بشير.

C121EE86-54DF-46DE-B6DF-EDB8D4DCB2FE
C121EE86-54DF-46DE-B6DF-EDB8D4DCB2FE
8FD262A8-A3F0-42F8-93FB-E1162A35D738
8FD262A8-A3F0-42F8-93FB-E1162A35D738
44F25B9B-1A43-4C52-9F44-77E951E86AC0
44F25B9B-1A43-4C52-9F44-77E951E86AC0
037655CA-0344-4819-925D-DA0E546057F4
037655CA-0344-4819-925D-DA0E546057F4
EAF51B57-6BD3-4FF7-BE07-0BEA4E64EA6B
EAF51B57-6BD3-4FF7-BE07-0BEA4E64EA6B
C25A8FB8-7D4A-49B5-8C98-976ECCF86896
C25A8FB8-7D4A-49B5-8C98-976ECCF86896
3D5ABAC9-7F46-4AA8-A3EC-D14BD17BC14E
3D5ABAC9-7F46-4AA8-A3EC-D14BD17BC14E
أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها آخر أعمال هيفاء وهبي إطلالة هيفاء وهبي اخبار هيفاء وهبى اطلالات هيفاء وهبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على مرتضى منصور في 4 قضايا سب وقذف الخطيب وآخرين

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

عيار21 يسجل 985.. الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

بسبب الأهلي.. تغريم موسيماني 500 ألف دولار لصالح صن داونز.. تفاصيل

مقلب صغير يا رب يعجبكم.. أسرار برنامج رامز جلال 2022

مد أجل الحكم على مرتضى منصور في اتهامه بسب "الخطيب وحافظ"

أسلوبه صدمني..مجدي عبد الغني: موظف بالاستاد منع دخولي بالسيارة لمباراة مصر والسنغال

موضوعات متعلقة

96 ألف جنيه مصرى.. سعر حقيبة هيفاء وهبى يثير الجدل

ترشيحاتنا

الرئيس الأمريكي: قواتنا في أوروبا لن تخوض حربا ضد روسيا

سمير عثمان لـ صحف السنغال: هدف مصر صحيح واسألوا حكم الـ VAR

لطلاب المنازل..آخر موعد لتسليم استمارات امتحانات الثانوية العامة 7 أبريل

التأمين الطبي وعلى الحياة شرط دخول المعتمر الأراضي السعودية لأداء العُمرة |فيديو

لحظة شرائه مأكولات لأسرته .. وفاة أول مصري بأوكرانيا | تفاصيل

رئيس روسيا السابق: الحرب الاقتصادية ضد موسكو ستدمر الهيكل الاقتصادي العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

رئيس الأركان يعود من قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض "ديمدكس – 2022"

نشرة المنوعات.. أغرب مشاية رياضية في المنزل.. حفرة ضخمة يمكنها ابتلاع طائرات.. وضابط ينقذ شاب من الموت أمام قطار

فيديو

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

اكتشاف قبر جرّاح عاش قبل ألف عام في بيرو بأمريكا الجنوبية

بكاء أصالة وإليسا تحمل الورد.. أجواء مبهجة في حفل زفاف شام الذهبي

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ