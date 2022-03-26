وفد عماني يجتمع مع رئيس باكستان لبحث العلاقات الثنائية

استقبل الدكتور عارف علوی رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، بمكتبه الوفد العماني الممثل للشيخ المفتي العام لسلطنة عمان.

ووفق صحيفة الشبيبة ترأس الوفد الشيخ أحمد بن سعود السيابي الامين العام بمكتب المفتي العام لسلطـنـة عـمان وقد رحب رئيس باكستان بالوفد العماني وتم خلال اللقاء الحديث عن العلاقات العمانية الباكستانية.

وكان قد أكد السلطان العماني هيثم بن طارق فى وقت سابق أن السلطنة ستسعى لاستغلال عوائد النفط المرتفعة بقدر الإمكان للتخلص من المديونية العامة للدولة وما يزيد على ذلك سيتم صرفه على المشاريع التنموية التي تنفذها الحكومة.

وذكر السلطان العماني وفق صحيفة الشبيبة أن أسعار النفط والطاقة بدأت ترتفع ووصلت إلى أرقام قياسية ،مضيفا " وبالنسبة لنا كدولة مصدرة للنفط فهو أمر مريح ولكن في نفس الوقت سترتفع أسعار السلع والبضائع غير أن الأسعار منضبطة بالنسبة للسلع الأساسية في سلطنة عمان.

وأضاف : سيتم إنشاء منطقة اقتصادية في نيابة الروضة بمحافظة البريمي وخلال الأيام القادمة سيقوم عدد من قيادات السلطنة بزيارة المنطقة لتحديد الأراضي التي ستقام عليها.

وأتم : خطط الدولة التنموية تمضي في مساراتها المرسومة وهيكلة المؤسسات كلها تصب في خدمة الوطن والمواطن وأن الحكومة دائمًا وجدت من أجل خدمة مصالح المواطنين.