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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

محمد بن راشد: كأس دبي العالمي للخيول حدث فريد ينتظره عشاق الفروسية

محمد بن راشد
محمد بن راشد

أكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت أرضاً للفرص وميداناً للتنافس في مختلف المجالات بما تتمتع به من مقومات وما تمتلكه من إمكانيات، مشيراً إلى ما تشهده الإمارات من تقدم ونمو ضمن مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الرياضة بشكل عام، ورياضة الفروسية على وجه الخصوص، لما تخطى به من شعبية كبيرة وتاريخ طويل كجزء أصيل من تراث دولة الإمارات والمنطقة العربية.

كما أكد أن كأس دبي العالمي للخيول أصبح حدثاً فريداً ينتظره كل عشاق الفروسية في العالم، وتمكن خلال السنوات الماضية من استقطاب أبرز المهتمين بهذه الرياضة، بعد أن ترك بصمة واضحة ومؤثرة في عالم سباقات الخيل، وأصبح المقصد الأول لمشاركة نخب الملاك والمدربين والفرسان، ما يدعونا جميعاً للفخر والاعتزاز بما حققته دبي ودولة الإمارات من مكانة متميزة باحتضانها أهم بطولات الفروسية، ويثبت جدارتها في استضافة وتنظيم أقوى وأكبر المناسبات الرياضية. وفق صحيفة البيان.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لفعاليات الدورة الـ 26 لكأس دبي العالمي 2022 الأقوى والأكثر شهرة بما يحظى به من اهتمام كبير ومتابعة عالمية.

وتابع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أشواط البطولة العالمية التي حضرها أكثر من 60 ألف من جمهور رياضة الفروسية، وشهدت منافسات قوية بين فرسان العالم، معرباً عن سعادته بما شهدته النسخة السادسة والعشرين للكأس من مشاركات كبيرة، تتناسب في حجمها ونوعيتها مع سمعة ومكانة البطولة الأولى عالمياً في عالم الفروسية، والتي شهدت خلال دورتها الحالية مشاركة واسعة من نُخَب مُلّاك الخيول والمدربين والفرسان الذين قدموا إلى دبي خصيصاً من مختلف أنحاء العالم للمنافسة على ألقابها.

وقد توج حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الفائز بلقب كأس دبي العالمي للخيول والذي توج به الجواد "كنتري جرامر" لـ"إسطبلات زيدان للسباق، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب الأمريكي بوب بافرت، وتسلم عمرو زيدان مالك الجواد كأس دبي العالمي للخيول الذي أقيم على مضمار "ميدان" برعاية طيران الإمارات لمسافته 2000 متر، وبلغت جوائزه 12 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي مجموع جوائز البطولة 30.5 مليون دولار.

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