عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يتصدر "تويتر" بعد إلاعلان عن برنامجه في رمضان

رامز جلال
رامز جلال

 

تصدر هاشتاج رامز موفي ستار موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو اسم البرنامج الجديد الذي يقدمه الفنان رامز جلال وينتظره الجمهور في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وكانت التعليقات كالتالي:


 


 


 


 


 

روج الفنان رامز جلال لبرنامجه الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر "رامز"، الأفيش الخاص بالبرنامج وعلق عليه قائلًا:"بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر رامز موفي ستار إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٢"

وكان رامز جلال قدم في رمضان 2021 برنامج "رامز عقله طار"، وتدور فكرة المقلب حول استضافة الفنان ضحية المقلب لافتتاح مدينة ملاهي "باز لاند"، ويستقبل الضيف الفنان حسن العسيري، ويأخذه في جولة بالمكان قبل خوض لعبة Paint Ball التي يبدأ من خلالها المقلب، قبل الانتقال إلى مقابلة مع المذيعة سارة مراد، وهي الفترة التي يستعد فيها رامز جلال لمقابلة ضيفه متنكرا في شخصية "بهجان"، والركوب سويًا في لعبة "هوب دروب".

 

الفنان رامز جلال رمضان المبارك رمضان ٢٠٢٢ رامز موفي ستار شهر رمضان المقبل 2022 موقع تبادل الصور والفيديوهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شقيق الفنان حميد الشاعري بعد صراع مع المرض

من 8:30 حتى 9:30م.. ماذا يحدث اليوم في ساعة الأرض على مستوى العالم؟

مدعومون من إيران| إسرائيل : نأسف لاعتداء الحوثيين الخطير على الأراضي السعودية

موفي ستار.. رامز جلال يروج لبرنامجه الجديد فى رمضان 2022

النقض تؤيد إعدام نجل الفنان المرسى أبو العباس.. قتل زوجته و طفلتيه

رسميًا.. استدعاء رامي ربيعة وعلي جبر لمعسكر المنتخب

الصغرى 11 درجة.. الأرصاد تحذر من الشبورة ونشاط للرياح

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

ترشيحاتنا

رغم إيقافه.. «الونش» يسافر مع بعثة المنتخب غدا إلى السنغال

سفيرة مصر بالسنغال: الاستعدادات جارية على قدم وساق لمباراة العودة في داكار

بعد ظهوره بصوت مبحوح في الدوم.. كريم عبد العزيز: «اعتبروني مكي»|فيديو

أحمد موسى: أي مواطن يقدر يشتري تجزئة بسعر الجملة بسوق 6 أكتوبر|فيديو

السعودية والولايات المتحدة تبحثان تعزيز العمل لوقف الدعم الإيراني للمليشيات الإرهابية

ناقد رياضي:مباراة الإياب بين مصر والسنغال على ملعب لم يشهد أي لقاء|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. صور

انطلاق فعاليات قمة مصر للأفضل 2022.. صور

تشييع جثمان أحمد حلاوة من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.. صور

فيديو

لفظ أنفاسه بـ المحكمة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية

أقصر وأطول الأيام صياما.. موعد شهر رمضان 2022 في مصر.. فيديوجراف

هكذا استفز تامر حسني رضوى الشربيني في حفل زفاف ابنة أصالة

حكم شهادات الاستثمار وأرباحها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ