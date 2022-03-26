رامز جلال يتصدر "تويتر" بعد إلاعلان عن برنامجه في رمضان

تصدر هاشتاج رامز موفي ستار موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهو اسم البرنامج الجديد الذي يقدمه الفنان رامز جلال وينتظره الجمهور في شهر رمضان المبارك من كل عام.

وكانت التعليقات كالتالي:





















روج الفنان رامز جلال لبرنامجه الجديد المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر "رامز"، الأفيش الخاص بالبرنامج وعلق عليه قائلًا:"بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر رامز موفي ستار إن شاء الله في رمضان ٢٠٢٢"

وكان رامز جلال قدم في رمضان 2021 برنامج "رامز عقله طار"، وتدور فكرة المقلب حول استضافة الفنان ضحية المقلب لافتتاح مدينة ملاهي "باز لاند"، ويستقبل الضيف الفنان حسن العسيري، ويأخذه في جولة بالمكان قبل خوض لعبة Paint Ball التي يبدأ من خلالها المقلب، قبل الانتقال إلى مقابلة مع المذيعة سارة مراد، وهي الفترة التي يستعد فيها رامز جلال لمقابلة ضيفه متنكرا في شخصية "بهجان"، والركوب سويًا في لعبة "هوب دروب".