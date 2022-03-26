القطاع القانوني لسيراميكا كليوباترا ينعي رجائي عطية

نعي القطاع القانوني وجميع المحامين بالقطاع القانوني لمجموعة شركات سيراميكا كليوباترا نقيب المحامين رجائي عطية الأديب والمثقف والفقيه القانوني والدستوري الكبير الذي وافته المنية صباح اليوم السبت.

وقال القطاع القانوني لمجموعة شركات سيراميكا كليوباترا في بيان له: "ينعي القطاع القانوني وجميع المحامين بالقطاع القانوني لمجموعة شركات سيراميكا كليوباترا نقيب المحامين المغفور له باذن ربه رجائي عطية الأديب والمثقف والفقيه القانوني والدستوري الكبير الذي وافته المنية وهو يؤدي عمله الجليل في محراب العدالة وهو واحد من ألمع رجالات قضاء مصر الشامخ ٠٠ إنا لله و إنا اليه راجعون.. لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شئ عنده بمقدار.. غفر للفقيد الجليل النقيب رجائي عطية وادخله فسيح جناته.