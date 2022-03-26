التعليم السعودية: لدينا توجه استراتيجي لمنظومة عمل الجامعات توافق سوق العمل

قال وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن الوزارة ومجلس شؤون الجامعات لديهما توجه استراتيجي لمنظومة عمل الجامعات، من حيث المدخلات والمخرجات المتوائمة مع سوق العمل، تُعنى بتعزيز ورفع الكفاءة التشغيلية للجامعات.

وأضاف الوزير السعودي وفق صحيفة عاجل، أن المرحلة القادمة تتطلب تطبيق نظام الجامعات على جميع الجامعات السعودية، وحوكمة العمل؛ لرفع مستوى الأداء، وأتمتة العمليات والإجراءات الإدارية والمالية، وفق خطة تستهدف التحوّل القادم، ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستويات الأداء، إلى جانب الاهتمام بالفرص الاستثمارية الواعدة للوطن.

وأكمل أن تلك الفرض تعزز موارد الجامعة؛ ليتسنى لها تطوير البنية التحتية لمنظومة التعليم الجامعي ومجالات البحث والابتكار، وتجويد مخرجات العملية التعليمية، بما يضمن الاستدامة والفاعلية، ودعم التوأمة والشراكات العالمية في البرامج الأكاديمية.