بعد طلاقها .. ياسمين رئيس ترقص فى فرح ابنة أصالة | فيديو

تداول رواد السوشيال ميديا ، مقطع فيديو للفنانة ياسمين رئيس ، من حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة ، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة .

وظهرت الفنانة ياسمين رئيس، فى الفديو وهي ترقص على أنغام أغنية “ غالي ” للمطرب رامي صبري .

وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين رئيس ، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. ‏صدق الله العظيم، ‏الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مسرحية أحفاد ريا وسكينة والتى شاركت فى بطولتها كل من دينا الشربينى ، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.