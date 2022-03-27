بعد طلاقها .. ياسمين رئيس ترقص فى فرح ابنة أصالة | فيديو

تداول رواد السوشيال ميديا ، مقطع فيديو للفنانة ياسمين رئيس ، من حفل زفاف شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة ، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة .
وظهرت الفنانة ياسمين رئيس، فى الفديو وهي ترقص على أنغام أغنية “ غالي ” للمطرب رامي صبري .
وكانت قد أعلنت الفنانة ياسمين رئيس ، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، و ذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
و كتبت ياسمين رئيس : "وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".. صدق الله العظيم، الحمد لله على كل شىء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم".
وكان آخر أعمال الفنانة ياسمين رئيس مسرحية أحفاد ريا وسكينة والتى شاركت فى بطولتها كل من دينا الشربينى ، بيومي فؤاد، أوس أوس، بدرية طلبة، والعمل المسرحي من إخراج سامح بسيوني، وتندرج أحداث المسرحية داخل قالب اجتماعي كوميدي.