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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير التعليم يوضح تفاصيل واقعة اقتحام بعض أولياء الأمور لإحدى المدارس.. فيديو

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ إن إعتداء أولياء الأمور  على بعض المدارس له صور مختلفه، منها إتفاق أولياء الأمور بعدم حضور أولادهم وتعيين مدير معين للمدرسة تعتبر إختراق لهيئة التعليم ؛ مضيفا أنه تم تهديد رئيسة اللجان بالدقهلية لم تستطيع الخروج إلا بوجود حراسة من قوات الأمن .

أضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة والناس في برنامج "حديث القاهرة " ؛ أن السوشيال ميديا ساعدت على تكتل أولياء الأمور من خلال جروبات؛ ولا نمانع إذا كانت الأحاديث موضوعية ؛ لكن الواقع" يشرح أن إختراقات أولياء اﻷمور تؤكد على أنهم يريدون إدارة المدرسة على كيفهم".

أوضح وزير التعليم، أن بعد حدوث هذه الإختراقات ستسقط هيبة المدرسة بعد ممارسة ولي اﻷمر لهذه الإختراقات ؛ ولايوجد قانون ينظم علاقة ولي الأمر بالمدرسة مثل لائحة الإنضباط بالمدرسة  التي تطبق على الطلبة  .

أشار وزير التعليم، إلى أنه لابد من وقفة مجتمعية والحل ليس في العقوبات؛ مضيفا أن معظم المدارس الثانوية مجهزه بسيرفرات واي فاي كانت نسبة نجاح المنصة الإمتحانات في هذه المدارس 100% .

وزير التعليم أولياء الأمور طارق شوقي السوشيال ميديا الامتحانات

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