جامعة العريش تشارك في ملتقى "أسبوع الشعوب" ضد التطرف والإرهاب

شاركت جامعة العريش في الملتقي الثاني "أسبوع الشعوب" تحت شعار الشعوب ضد التطرف والإرهاب والمقام بجامعة أسيوط خلال الفترة من ٢٢ إلي ٢٨ مارس ٢٠٢٢م. حيث يصم الملتقي الشعوب ضد التطرف والإرهاب أكثر من (30) دولة عربية وإفريقية وأوروبية ممثلين لعدد أكثر من (30) جامعة، بإجمالي عدد (650) طالب وطالبة من مختلف الجنسيات.

وأشار حسام نعمان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بأن الجامعة شاركت بوفد مكون من (١٣) طالب وطالبة، منهم (5) طلاب وافدين من دولة السودان وفلسطين، ورئيس اتحاد طلاب الجامعة الطالب أحمد حافظ، ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة الطالبة أماني الحنفي.، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة.

بالعلم والثقافة

وعلى جانب أخر تناولت الندوات والمحاضرات كيفية مجابهة الفكر المتطرف بالعلم والثقافة، كما شمل اللقاء مجموعة من اللقاءات الرياضية والعروض المسرحية، ويأتي ذلك في إطار الدمج بين الثقافات المختلفة للشعوب بين طلاب الجامعات بمختلف جنسياتهم وتوطيد أواصر الصداقة والتواصل بين مختلف الطلاب والجنسيات وتشجيع الطلاب علي المشاركة بمختلف الأنشطة بغرض التعارف وتكوين علاقات اجتماعية.

ووجه الدكتور رئيس الجامعة الشكر لجميع الطلاب المشاركين، وإدارة رعاية الطلاب وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة مؤكدًا على دور الأنشطة في مكافحة التطرف والإرهاب بالعلم والعمل والشباب.