شاهد... الفائزون في برنامج "الدوم" يبدأون العمل بقناة إكسترا نيوز

استضافت قناة "اكسترا نيوز"، نجوم التقديم التلفزيونى فى برنامج "الدوم"، الذين بدأوا العمل فى إكسترا نيوز بعد حصادهم المركز الأول.

وكان فريق التحكيم فى آخر جزء من الحلقة الختامية لبرنامج الدوم، أعلن عن المتسابقين الفائزين فى الموسم الأول فى فئة التقديم وهم يارا مجدى من الشرقية ومريم حسن من مرسى مطروح، وفى فئة التمثيل ماريا أسامة من الإسكندرية وسعد سمير من المنوفية، وفى فئة الغناء فاز أسامة عطية من مدينة العريش بشمال سيناء وأسماء الجمل من الدقهلية.

وبدأ الفائزون فى برنامج الدوم "فئة التقديم التليفزيوني"، العمل فى قناة اكسترا نيوز.

وسلم الجوائز الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنانون الموجودين حسين فهمى وكريم عبد العزيز وأصالة والكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، والذى أكد أن إسراء أيضا ستعمل فى قناة إكسترا نيوز مع الموهبتين الفائزتين وأن فكرة برنامج الدوم لا يخضع للربح أو الخسارة وان كل من شارك فى البرنامج سيتم الاستعانة بهم فى المراسلين أو غرفة الأخبار.

عبر محمد السعدى عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن شكره وامتنانه للفنانين الذين شاركوا فى تقييم المواهب ببرنامج الدوم.

وأكد أن افتخاره بفكرة هذا البرنامج أنه برنامج مصرى 100 % وما تم استحداثه هو أن لجنة التحكيم كانت مختلفة على مدار البرنامج وأن البرامج مثل هذا النوع يكون فريق واحد، وأنه سيتم إنتاج أغانى للفائزين فى فئة الأغانى، ومن سيفوز فى فئة التقديم سيكون فى فريق التقديم بنشرة قناة إكسترا نيوز، والفائزون فى التمثيل سيتم التعاقد معهم فى أعمال من إنتاج المتحدة، ونعدكم بدعم أكثر فى الموسم الثانى.

