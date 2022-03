جوائز الأوسكار 2022.. أبرز الأعمال والنجوم المرشحين للفوز قبل ساعات من الحفل السنوي

ساعات قليلة تفصلنا عن النسخة الـ 74 للحفل السنوي لتوزيع جوائز الأوسكار، الذي يشهد عودة نجوم هوليوود إلى التجمع على السجادة الحمراء والتقاط الصور أمام جمهورهم وزملائهم للاحتفاء بأعمالهم البارزة خلال العام الماضي.

يعد حفل توزيع جوائز الأوسكار ختاما بارزا لموسم الجوائز الذي ينتهي ليبدأ غيره مع مهرجانات هامة مثل كان وفينيسيا وبرلين وغيرهم، لذا فإن الفنانين ينتظرونه سنويا لتتويجهم وطوي هذه الصفحة والانشغال بأعمالهم الجديدة.

وتعد قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام من أكثر المرات التي ذكرت فيها أسماء متوقعة، وبالمثل ستكون الجوائز أكثر توقعا بعدما توج العديد من الفنانين بتكريمات متتالية في حفلات الساج وجولدن جلوب واختيارات النقاد وغيرها من المؤشرات الهامة.

أفضل فيلم

بطل فيلم The Power of the Dog



ينافس في قائمة أفضل فيلم هذا العام 10 أعمال هي الأفضل والأقوى والأوفر حظا في موسم الجوائز، لكن The power of the Dog الذي كتبته وأخرجته جين كامبيون، ويعرض على منصة نتفليكس هو الأقرب لحصد تمثال الأوسكار الذهبي.

الفرصة أيضا سانحة لفيلم Coda الذي نال الكثير من الفضل والتكريم مؤخرا لفريق عمله من الصم والبكم الذين لفتوا الأنظار بعملهم الاجتماعي المليء بالمشاعر والتفاصيل الأسرية القوية.

أفضل ممثل

ويل سميث في king richard

تفوق الممثل ويل سميث على زملائه في قائمة ترشيحات أفضل ممثل من الأوسكار هذا العام، وهو الأقرب للفوز بالجائزة عن بطولة فيلم King Richard الذي لعب فيه دور ريتشارد والد نجمتي التنس سيرينا وفينوس ويليامز.

تألق ويل سميث بلعب دور الأب الأمريكي الملون البشرة الذي يحاول إيجاد مكانا لابنتيه في عالم التنس، ويعرف أنها سيحققان شهرة ومجدا كبيرا وبذل الكثير من الجهد في هذا الصدد.

أفضل ممثلة

جيسيكا تشاستين في The Eyes of Tammy Faye

أما جائزة أفضل ممثلة فهو الأكثر حيرة وصعوبة هذا العام، لكن الممثلة الأمريكية جيسيكا تشاستين هي الأكثر حظا والأقرب لنيل هذه الجائزة بعد ترشحها ثلاث مرات دون فوز.

ترشحت جيسيكا تشاستين لجائزة أفضل ممثلة عن بطولة فيلم The Eyes of Tammy Faye، ونالت عنه العديد من التكريمات هذا العام، وهي الأقرب لنيل الأوسكار متفوقة على أوليفيا كولمان وكريستين ستيوارت.

أفضل ممثل مساعد

تروي كوتسور في coda

كانت الدفة لصالح الممثل تروي كوتسور خلال الفترة الماضية للفوز بجوائز أفضل ممثل مساعد في العديد من المسابقات، لذا فهوة الأقرب لحصد جائزة الأوسكار.

وتروي كوتسور هو ممثل أمريكي يبلغ من العمر 53 عاما، وينافس فيلمه CODA على العديد من الجوائز من بينها أفضل فيلم وسيناريو مقتبس، وسيكون هو ثاني ممثل أصم يحصد الأوسكار في التاريخ.

أفضل ممثلة مساعدة

أريانا ديبوز في west side story

أيضا تعد هذه الفئة هي الأكثر توقعا هذا العام، بعدما نالت الممثلة أريانا ديبوز العديد من الجوائز هذا العام كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم West Side Story.

ترشح فيلم West Side Story لنيل 7 جوائز أوسكار رغم تداول الكثير من الجدل حوله، وتعد جائزة أفضل ممثلة مساعدة هي الأقرب لفريق عمله هذا العام.