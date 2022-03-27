مياه سوهاج تبدأ التشغيل التجريبي لمشروعات صرف صحي بجرجا

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن التشغيل التجريبى لمشروعات صرف صحى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا والتى تخدم ٤٥ الف نسمة بتكلفة تبلغ ١٣٤ مليون جنيه والتى تأتى ضمن مشروعات ISSIP2.



وأشار المهندس أبو ضيف محمد احمد رئيس وحدة المشروعات إلى أن مشروع صرف صحى المحاسنة يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ٣٩٠ لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول ١٥٩٩٧ متر طولى وخط طرد بطول ٤٤٩٤ متر طولى وعدد ١٨٠٠ وصلة منزلية ويشمل مشروع صرف صحى القرعان محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ١٣٠ لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول ٩٩٩٣ متر طولى وخط طرد بطول ٤٠٠٠ متر طولى وعدد ١١٦٨ وصلة منزلية ويضم مشروع صرف صحى بيت داوود شبكة انحدار بطول ١٥٨٩٣ متر طولى وعدد ٢٠١٣ وصلة منزلية هذا بالإضافة إلى مشروع صرف صحى نجع الحيط والذى يضم محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية ١٠ لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول ٣٦٨٠ متر طولى وخط طرد بطول ٢٣٨٥ متر طولى وعدد ٥٧٠ وصلة منزلية.