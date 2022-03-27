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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. ولي العهد: أهمية مواصلة توطيد آفاق التعاون الاستراتيجي بين المملكة وبريطانيا

البحرين
البحرين

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني أهمية مواصلة العمل على توطيد آفاق التعاون الاستراتيجي بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة ودفع العلاقات الثنائية لمستويات أرحب بما يسهم في تلبية التطلعات المشتركة.

ونوه رئيس الوزراء البحريني بعمق علاقات الصداقة التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين وما تتسم به من نماءٍ وتطور على كافة الأصعدة. وفق صحيفة الوطن البحرينية.

جاء ذلك لدى لقاء بن حمد في قصر الرفاع اليوم، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، اللورد فيليب هاموند عضو مجلس اللوردات البريطاني.

حيث أكد أن العلاقات البحرينية البريطانية تشهد تطورًا وازدهارًا مستمرا بفضل ما تحظى به من دعمٍ واهتمام من قبل قيادة البلدين الصديقين، وتجسد متانة العلاقات وآفاقها المستقبلية، منوهًا بأهمية مواصلة تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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