رئيس الوطنية للصحافة والسفير الأردني يبحثان التحديات في صناعة الطباعة والنشر

استقبل المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مقر الهيئة اليوم الأحد، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



واستعرض المهندس الشوربجي، خلال اللقاء، مجال عمل الهيئة الوطنية للصحافة واختصاصاتها فيما يتعلق بالمؤسسات الصحفية القومية، وما تواجهه الصحافة الورقية اليوم على مستوى العالم من تحديات راهنة وشكلها في المستقبل.



وجرى التأكيد، خلال اللقاء، على دور الصحافة الورقية في بناء الوعي تاريخيا، ودورها في خلق وبناء قيادات صحفية لها عظيم الأثر في مختلف مؤسسات الإعلام، وضرورة مواكبة المؤسسات الصحفية للتطوّر والتحديث الذي شهدته الأدوات والمنصات الإعلامية، وبما يساعدها في الاستمرار على أداء رسالتها الصحفية والمهنية.



وبحث الشوربجي والسفير العضايلة فرص تعزيز التعاون بين الهيئة والمؤسسات المعنية والصحفية في الأردن، وإمكانية تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في التعامل مع التحديات الصحفية وصناعة الطباعة والنشر.

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