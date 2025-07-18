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طرح جديد من الإسكان الأخضر.. ما شروط التقديم وأسعار الشقق؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طرح جديد من الإسكان الأخضر.. ما شروط التقديم وأسعار الشقق؟

الإسكان الأخضر
الإسكان الأخضر
أحمد أيمن

في إطار جهود الدولة لتعزيز مفاهيم الإسكان المستدام، أعلن صندوق دعم التمويل العقاري عن الطرح الثاني لوحدات الإسكان الأخضر 2025، فما تفاصيل هذا الطرح؟

هذا المشروع يأتي ضمن المرحلة السابعة من مبادرة "سكن لكل المصريين"، ويهدف لتلبية احتياجات فئات الدخل المحدود والمتوسط، من خلال توفير وحدات سكنية بمواصفات عالمية وبأسعار مناسبة.

ما هو الإسكان الأخضر؟

الإسكان الأخضر يمثل توجهًا حديثًا يركز على تصميم وبناء وحدات سكنية تضمن كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك المياه، باستخدام خامات بناء مستدامة وصديقة للبيئة. 

تهدف الدولة من خلال هذا المشروع إلى تقليل البصمة الكربونية وتوفير مساكن ذات تكلفة تشغيل أقل للمواطنين.

الطرح الثاني من الإسكان الأخضر

يشمل الطرح الجديد من الإسكان الأخضر 2025 عددًا من المدن الجديدة، وهي:

6 أكتوبر الجديدة
حدائق العاصمة
حدائق أكتوبر
العبور الجديدة
المنيا الجديدة
بني سويف الجديدة
الفيوم الجديدة
أسوان الجديدة

تتوفر الوحدات كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، وتم تصميمها بنماذج موحدة عالية الجودة تلبي المعايير البيئية الدولية.

شروط التقديم للإسكان الأخضر

وفقًا لبيان رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الشروط المطلوبة للتقديم تشمل:

  • أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
  • أن يتراوح عمره بين 21 و50 عامًا.
  • ألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة.
  • ألا يمتلك المتقدم أو أسرته أي وحدة سكنية وقت التقديم.
  • الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد هو 10 آلاف جنيه، وللأسرة 14 ألف جنيه.
     

ما موعد انتهاء القديم؟

حدد الصندوق مواعيد التقديم ليكون مفتوحًا حتى يوم 10 أغسطس 2025، مع إمكانية التمديد بناءً على معدلات التقديم وتوافر الوحدات في المدن المطروحة.

وتتيح الدولة للمواطنين إمكانية الحجز إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق، حيث تتضمن الخطوات:

  • إنشاء حساب إلكتروني على الموقع.
  • ملء بيانات استمارة الحجز ورفع المستندات.
  • سداد مقدم جدية الحجز (20 ألف جنيه).
  • اختيار المدينة والوحدة المطلوبة.
  • متابعة موقف الطلب إلكترونيًا حتى إعلان النتائج.
     

الأسعار ونظام السداد

تبدأ أسعار الوحدات من حوالي 370 ألف جنيه، وتصل إلى 590 ألف جنيه حسب المدينة والمساحة. 

كما يتوفر نظام التمويل العقاري بفائدة متناقصة تبلغ 3% سنويًا، مع إمكانية التقسيط حتى 30 سنة وفقًا للدخل والعمر، وهناك دعم نقدي مباشر يصل إلى 60 ألف جنيه لبعض الفئات.

تشمل وحدات المشروع دعمًا تمويليًا كبيرًا، في إطار مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بالتعاون مع أكثر من 20 بنكًا وشركة تمويل. كما تعطى الأولوية للأسر وذوي الاحتياجات الخاصة وفقًا لشروط التوزيع المعتمدة من الصندوق.

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