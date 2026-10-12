طلعت مصطفى توسع مفهوم التملك.. من الوحدة السكنية إلى منظومة متكاملة للصحة والتأمين والخدمات الذكية.. فيديو

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "أكسا مصر"، بهدف تقديم حلول تأمينية متكاملة تدعم تجربة تملك الوحدات داخل "The Spine" ، وذلك في إطار استراتيجية المجموعة لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات والحلول الذكية داخل مجتمعاتها العمرانية.

بموجب هذه الشراكة، تقدم "أكسا مصر" وثيقة تأمين طبي صُممت خصيصًا لمالكي وحدات The Spine، في سابقة تُعد الأولى من نوعها، وتوفر تغطية تأمينية طبية لمدة 10سنوات تبدأ من تاريخ تسليم الوحدات للعملاء. كما تتضمن الشراكة انضمام مستشفى هيوستن، المقرر افتتاحها خلال عام 2027، إلى شبكة مقدمي الخدمات الطبية التابعة لأكسا، بما يتيح لمالكي وحدات The Spine، إلى جانب عملاء أكسا في التأمين الطبي، الاستفادة من خدمات المستشفى ضمن شبكة أكسا الطبية.

وتأتي الشراكة ضمن استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى نحو التعاون مع نخبة من المؤسسات الرائدة المتخصصة في مختلف المجالات لتقديم خدمات وحلول متكاملة داخل مجتمعاتها العمرانية، بما يسهم في توفير قيمة مضافة للعملاء وتعزيز تجربة التملك من خلال منظومة حماية متكاملة تغطي الجوانب المالية والصحية والحياتية. وتعكس هذه الشراكة حرص أكسا مصر على تقديم حلول تأمينية أكثر ابتكارًا وتخصيصًا، مستندةً إلى خبرتها في تطوير الحلول التأمينية للقطاع العقاري، وذلك من خلال تطوير منتج تأميني جديد لـ The Spine يتناسب مع حجمه وطبيعته واحتياجات مالكي وحداته، ويجمع بين مزيج فريد من التغطيات ضمن حل واحد وبنطاق واسع من الحماية، في سابقة تُعد الأولى من نوعها.

وقال محمد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لـ " The Spine" : "تولي مجموعة طلعت مصطفى اهتماماً كبيراً بتطوير مجتمعاتها وفق رؤية تقوم على تقديم وجهات متكاملة ترتقي بتجربة الحياة العصرية وتواكب تطلعات المستقبل، ويأتي The Spine تجسيدًا لهذه الرؤية باعتباره أول مدينة معرفية متكاملة بالكامل في العالم The first cognitive city in the world ، تم تصميمها وفق أحدث التقنيات لتوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة، مع دمج السكن والعمل والخدمات والترفيه في منظومة واحدة متكاملة. ومن هذا المنطلق، نحرص في The Spine على أن تمتد هذه المنظومة لتشمل مختلف احتياجات عملائنا، وتأتي شراكتنا مع "أكسا مصر" لتضيف إلى هذه التجربة مستوى جديدًا من الحماية الصحية، من خلال توفير تغطية تأمينية ممتدة لمالكي الوحدات، بما يعزز القيمة التي نقدمها لعملائنا ويجسد التزامنا بتطوير تجربة متكاملة للحياة داخل المدينة."

من جانبه، أكد حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية في أكسا، أن هذا التعاون يعكس توجه المجموعة عالميًا نحو ترسيخ نموذج التأمين المدمج كأحد محاور النمو الرئيسية من خلال دمج الحلول التأمينية داخل القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع العقاري، مضيفًا: " نلتزم في أكسا بتطوير دور التأمين ليواكب تطور أنماط الحياة، من خلال نماذج مبتكرة تتكامل مع القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري. ويجسد The Spine هذا التوجه، حيث يعكس قدرتنا على توظيف خبراتنا الدولية وتكييفها بما يتماشى مع متطلبات الأسواق المحلية، بما يعزز دورنا في دعم نمو هذه الأسواق ومواكبة متغيراتها."

من جانبها، أعربت مينوش عبد المجيد، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا في مصر، عن سعادتها بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة طلعت مصطفى، قائلة: " يمثل هذا التعاون نقلة نوعية في تقديم الخدمات التأمينية داخل القطاع العقاري، من خلال التركيز على قيمة ملموسة تنعكس مباشرة على العملاء. ومن خلال دورنا في The Spine، نوفر حلولًا تأمينية مصممة لاحتياجات مالكي الوحدات، بما يعزز استقرارهم على المدى الطويل، لنقدم تجربة تملك متكاملة ترتقي بجودة الحياة، مدعومة بحماية شاملة تغطي الجوانب المالية والصحية والحياتية. " وأكدت أن الشراكة تجسد رؤية مشتركة لإعادة تعريف تجربة السكن داخل المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال تقديم خدمات متكاملة تسهم في رفع قيمة الاستثمار العقاري وتعزيز جودة الحياة.