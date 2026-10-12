أمل عمار: تعزيز التعاون المصري العربي يدعم تمكين المرأة والتنمية المستدامة

أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن تعزيز التعاون بين المؤسسات المصرية والعربية يمثل ركيزة أساسية لتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في مواجهة التحديات المجتمعية، مشددة على أهمية توسيع الشراكات في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني والتنموي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في افتتاح مكتب “قطر الخيرية” في مصر، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والشيخ حمد بن ناصر جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، والشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من الوزراء ورؤساء المجالس والهيئات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والشخصيات العامة.

وشددت عمار على أن الاستثمار في المرأة والأسرة يمثل استثمارا في استقرار المجتمع وتقدمه، مؤكدة أهمية بناء شراكات مؤسسية فاعلة تترجم إلى برامج ومبادرات ملموسة، تحقق أثرًا مستدامًا في حياة المرأة والأسرة، وتوسع فرص مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة.

ويأتي افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر في إطار تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات العمل الاجتماعي والإنساني، وفتح آفاق جديدة للشراكة وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.