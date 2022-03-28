أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ينشر موقع "صدى البلد" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 مارس 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عند 20.03جنيه للشراء 20.19جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 20.09جنيه للشراء و 20.31جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك المشرق اليوم الاثنين نحو 20.08جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الاثنين نحو 20.07جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأثنين نحو 20.07جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنوك ( البركة، مصر ، الأهلي، الأهلي المتحد )اليوم الاثنين نحو 20.06جنيه للشراء و 20.28جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية اليوم الأثنين نحو 20.06جنيه للشراء و 20.27جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الافريقي الدولي اليوم الاثنين نحو 20.05جنيه للشراء و 20.26جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنوك( بلوم ، المصرف المتحد) اليوم الاثنين نحو 20.05جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنوك (العقاري المصري العربي، قطر الوطني )اليوم الاثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.23جنيه للبيع.



وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي ،CIB)اليوم الاثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم الأثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي اليوم الاثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.24جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الاثنين نحو 20.03جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين نحو 20.03جنيه للشراء و 20.21جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 20.01جنيه للشراء و 20.21جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الأثنين نحو 20.02جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأثنين نحو 19.93جنيه للشراء و 20.26جنيه للبيع

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي افضل سعر لشراء الجنيه اليورو بقيمة 20.09جنيه للشراء.