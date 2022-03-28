عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك اليوم الإثنين 28- 3- 2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 28 مارس 2022 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين عند 20.03جنيه للشراء 20.19جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين نحو 20.09جنيه للشراء و 20.31جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنك المشرق اليوم الاثنين نحو 20.08جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الاثنين نحو 20.07جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأثنين نحو 20.07جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع

سجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنوك ( البركة، مصر ، الأهلي، الأهلي المتحد )اليوم الاثنين نحو 20.06جنيه للشراء و 20.28جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية  اليوم الأثنين نحو 20.06جنيه للشراء و 20.27جنيه للبيع.
وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الافريقي الدولي اليوم الاثنين نحو 20.05جنيه للشراء و 20.26جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنوك( بلوم ، المصرف المتحد) اليوم الاثنين نحو 20.05جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو في بنوك (العقاري المصري العربي، قطر الوطني )اليوم الاثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.23جنيه للبيع.
 

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنوك (فيصل الإسلامي ،CIB)اليوم الاثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان اليوم الأثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي اليوم الاثنين نحو 20.04جنيه للشراء و 20.24جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم الاثنين نحو 20.03جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني اليوم الاثنين نحو 20.03جنيه للشراء و 20.21جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك HSBC اليوم الاثنين نحو 20.01جنيه للشراء و 20.21جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم الأثنين نحو 20.02جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأثنين نحو 19.93جنيه للشراء و 20.26جنيه للبيع

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي افضل سعر لشراء الجنيه اليورو بقيمة 20.09جنيه للشراء.

اليورو أخبار اليورو أخبار اليورو اليوم سعر اليورو Finance Real Estate اليورو اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

عمرو أديب: القبض على المتهمين بحرق الطالب مصطفى سراج

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

موضوعات متعلقة

سعر اليورو في البنوك اليوم السبت 26 - 3 - 2022

ترشيحاتنا

حراس منتخب مصر يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. لهذا السبب

أشرف صبحي عن مباراة مصر والسنغال: الفرص متساوية وحفزنا اللاعبين جيداً

بعثة منتخب مصر تصل إلى داكار استعدادًا لمواجهة السنغال

أعلى سعر لشراء اليورو في البنوك اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ساعة قبل الفجر تغير حياتك .. اغتنمها في هذه العبادة

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 28- 3- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ