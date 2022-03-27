الوزراء بعد تخفيف قيود كورونا: لا تزال العقوبات سارية.. فيديو

قال نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، إن هناك إجراءات تتعلق بإدارة جائحة كورونا تكون حسب الوضع الوبائي، مؤكدا أن هاك إجراءات سيتم اتخاذها منها السماح بإقامة الأفراح في القاعات المغلقة، وفتح دور المناسبات الخاصة بالمساجد بالإضافة إلي السماح بإقامة موائد الرحمن.

وأضاف نادر سعد، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الإجراءات السابقة تم اتخاذها بسبب استقرار الوضع الوبائي في مصر وانخفاض أعداد إصابات كورونا، لافتا إلى أن هذا لا يعني أن الوباء انتهي ولكنه مازال متواجد.

وأوضح نادر سعد، أن الإجراءات التخفيفية لم تتضمن إلغاء ارتداء الكمامة، ولا تزال العقوبات متاحة وسارية.