عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أطباء يوضحون طريقة "الدايت الصحي" في رمضان

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

خصص برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، فقرة حول كيفية التعامل صحيا مع شهر رمضان ، وكذلك "الدايت الصحي" في رمضان، حيث قالت الدكتورة شريفة أبوالفتوح استشاري التغذية الشاملة، إن الكركدية وقمر الدين لازم نحضره على البارد منغليهوش، لترد لميس الحديدي: رغم إن رمضان شهر الصيام لكن الكلام عن الأكل مش بيبطل.

وأضافت استشاري التغذية الشاملة، خلال البرنامج، أن الأكل الصحي في رمضان أوله كوباية مية دافية وعليها نص لمونة ومعاها 3 تمرات، متابعة: بعد الإفطار ممكن ناخد الشوربة وبعدين السلطة والخضار والبروتين والخضار.

وتابعت استشاري التغذية الشاملة: وإحنا بناكل لازم نحكي ونتسلى.


فيما قالت الدكتورة هالة كحلة أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني: ربنا خلقنا إن الصيانة بتاعة جسمنا تكون في صيام شهر رمضان، موضحة أن الدراسات أثبتت إن وظائف الكلى والكبد بتتظبط في آخر 10 أيام في رمضان.


وأضافت أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، خلال البرنامج، أن مرضى السكري اللي عايزين يصوموا شهر رمضان لازم يظبطوا الأدوية وياخدوا بالهم من إشارات جسمهم، وفيه عيانين لازم يفطروا في رمضان مثل الذى قايم من عملية دعامة قلب.
بدوره قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس: نقسم الأدوية لمستويات واللي بيغسلوا كلى مفروض ميصوموش رمضان، متابعا: مسموح لبعض حالات مرضى الكلى بالصيام ولكن بالمتابعة الطبية.
وأضاف رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس خلال البرنامج: اللي زرع كلى مفروض ميصومش في أول سنة، موضحا أن أصحاب المرضى المزمنة لازم يروحو للطبيب أولا.

كلمة أخيرة الدايت الصحي شهر رمضان اخبار التوك شو شريفة أبوالفتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

طرق إنقاص الوزن بدون ممارسة الرياضة .. تعرف عليها

ترشيحاتنا

وفاة والد الاعلامية مني عراقي

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 28 مارس

المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

هاني رمزي: ياسر إبراهيم مدافع من طراز فريد.. وأُفضل البدء بجبر أمام السنغال

التصديري للملابس: فيه مصانع هتتوقف في رمضان بسبب الاعتمادات المستندية.. تفاصيل

مسئول أوكراني يحذر من خطر كبير بمفاعل تشيرنوبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ