أطباء يوضحون طريقة "الدايت الصحي" في رمضان

خصص برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، فقرة حول كيفية التعامل صحيا مع شهر رمضان ، وكذلك "الدايت الصحي" في رمضان، حيث قالت الدكتورة شريفة أبوالفتوح استشاري التغذية الشاملة، إن الكركدية وقمر الدين لازم نحضره على البارد منغليهوش، لترد لميس الحديدي: رغم إن رمضان شهر الصيام لكن الكلام عن الأكل مش بيبطل.

وأضافت استشاري التغذية الشاملة، خلال البرنامج، أن الأكل الصحي في رمضان أوله كوباية مية دافية وعليها نص لمونة ومعاها 3 تمرات، متابعة: بعد الإفطار ممكن ناخد الشوربة وبعدين السلطة والخضار والبروتين والخضار.

وتابعت استشاري التغذية الشاملة: وإحنا بناكل لازم نحكي ونتسلى.



فيما قالت الدكتورة هالة كحلة أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني: ربنا خلقنا إن الصيانة بتاعة جسمنا تكون في صيام شهر رمضان، موضحة أن الدراسات أثبتت إن وظائف الكلى والكبد بتتظبط في آخر 10 أيام في رمضان.



وأضافت أستاذ أمراض الباطنة بالقصر العيني، خلال البرنامج، أن مرضى السكري اللي عايزين يصوموا شهر رمضان لازم يظبطوا الأدوية وياخدوا بالهم من إشارات جسمهم، وفيه عيانين لازم يفطروا في رمضان مثل الذى قايم من عملية دعامة قلب.

بدوره قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس: نقسم الأدوية لمستويات واللي بيغسلوا كلى مفروض ميصوموش رمضان، متابعا: مسموح لبعض حالات مرضى الكلى بالصيام ولكن بالمتابعة الطبية.

وأضاف رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس خلال البرنامج: اللي زرع كلى مفروض ميصومش في أول سنة، موضحا أن أصحاب المرضى المزمنة لازم يروحو للطبيب أولا.