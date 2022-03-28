نجم هولندا السابق: أحب أن أرى محمد صلاح في مونديال قطر

تحدث فرانك دي بور نجم منتخب هولندا السابق، عن مواجهة مصر والسنغال المقبلة في إياب المرحلة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال دي بور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "أتابع مباراة مصر والسنغال وأعلم أن الفراعنة خسروا نهائي كأس أمم إفريقيا ويريدون الثأر".

وأضاف: "الأهم هو التأهل لكأس العالم، كل الدول تريد المشاركة في المونديال، أما في حالة مصر فالأمر مختلف لأنها دولة عربية والبطولة ستقام في دولة عربية، وبالتأكيد ينبغي أن تكون مصر حاضرة في قطر".

واستكمل: "أعلم أن المواجهة صعبة لوجود لاعبين متميزين في السنغال، وعلى رأسهم ساديو ماني".

وواصل: "لا يمكن التكهن بنتيجة المباراة، الفرص متساوية، وأتمنى الحظ للمنتخبين".

وأتم: "أنا شخصيًا أحب أن أرى محمد صلاح في كأس العالم لأنني أحبه، هو البطل لهذه المنطقة، سيكون شيئا عظيمًا أن يأتي صلاح إلى هنا".