الأعلى منذ 2015.. الدولار يسجل ارتفاعا قياسيا أمام الين الياباني

سجل الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، ارتفاعا قياسيا أمام الين الياباني، ليصبح 122.78 ين أمام الدولار الواحد، وذلك ليصبح الأعلى منذ ديسمبر من عام 2015.

ومن ناحية أخرى، شهدت العقود الآجلة للخام الأمريكي، خام غرب تكساس، اليوم الإثنين، انحفاضا بمقدار 4 دولارات، حيث وصل سعر البرميل الواحد 109.90 دولارا.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 4 دولارات إلى 116.18 دولار للبرميل.

ومنذ ساعات، أفادت وسائل إعلام محلية في أوكرانيا بسماع دوي سلسلة انفجارات في مدينة لوتسك بعد ضربات صاروخية روسية على مستودعات للنفط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا والإعلام المحلي، مقاطع ترصد لحظة القصف الروسي على مدينة لوتسك في شمال غرب أوكرانيا على بعد حوالي 90 كم عن الحدود مع بولندا.

وأكدت مسؤولون محليون في أوكرانيا قصف الطيران الروسي مستودع النفط بمدينة لوتسك.

