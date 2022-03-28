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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: قوافل لتوعية المواطنين بتطعيم أبنائهم ضد شلل الأطفال

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أعلن  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم ضد شلل الأطفال، وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وكان محافظ القاهرة أعلن أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1.7 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.

وأشار بأنه تم اتخاذ كافة الإستعدادات لانجاح حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة، كما تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكافه أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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يشارك في حملة التطعيم حوالى ٤٨٤٠ فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد ، والكنائس ، والنوادى ، والأسواق ومحطات القطارات ، ومترو الأنفاق ، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.

القاهرة تطعيم شلل الاطفال محافظ القاهرة حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

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