أخبار الرياضة..جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر.. حراس الفراعنة يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني كواليس حسم النادي الأهلي صفقة محمد صبحي حارس فاركو، مؤكدًا أن المارد الأحمر حسم الصفقة بنسبة كبيرة جدًا مقابل 25 مليون جنيه بعدما شهدت الأيام الماضية تكثيف المفاوضات بين مسئولو الأهلى ونظراؤهم في فاركو وكذلك الحارس الدولي.

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية داكار عقب رحلة طيران استغرقت حوالى 8 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

تعرض لاعبو منتخب مصر للهجوم من قبل بعض الجماهير السنغالية لحظة وصولهم إلى داكار استعدادا لمواجهة السنغال مساء الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية على فضائية ETC: «يواصل عصام الحضري تقديم نموذجا احترافيا خلال عمله كمدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، حيث حرص السد العالي على التواجد بمهمات التدريب منذ الساعة التاسعة صباح اليوم وقبل ساعة من نزول أي لاعب أو فرد بالجهاز الفني لملعب التدريب».