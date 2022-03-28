عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة..جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر.. حراس الفراعنة يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك

أخبار الرياضة
أخبار الرياضة

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار الرياضية البارزة على الساحة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرضها لكم على النحو التالية…

كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك المعار.. مجدي عبد الغني يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني كواليس حسم النادي الأهلي صفقة محمد صبحي حارس فاركو، مؤكدًا أن المارد الأحمر حسم الصفقة بنسبة كبيرة جدًا مقابل 25 مليون جنيه بعدما شهدت الأيام الماضية تكثيف المفاوضات بين مسئولو الأهلى ونظراؤهم في فاركو وكذلك الحارس الدولي.

 

بعثة منتخب مصر تصل إلى داكار استعدادًا لمواجهة السنغال 

 

وصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية داكار عقب رحلة طيران استغرقت حوالى 8 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

 

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

 

تعرض لاعبو منتخب مصر للهجوم من قبل بعض الجماهير السنغالية لحظة وصولهم إلى داكار استعدادا لمواجهة السنغال مساء الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

 

حراس منتخب مصر يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. لهذا السبب

 

قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية على فضائية ETC: «يواصل عصام الحضري تقديم نموذجا احترافيا خلال عمله كمدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، حيث حرص السد العالي على التواجد بمهمات التدريب منذ الساعة التاسعة صباح اليوم وقبل ساعة من نزول أي لاعب أو فرد بالجهاز الفني لملعب التدريب».

منتخب مصر عصام الحضري محمد صبحي بعثة منتخب مصر حراس منتخب مصر مجدي عبد الغني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 28- 3- 2022

تكريم فرد الأمن بطل خناقة مجدي عبدالغني يوم مباراة مصر والسنغال

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

ترشيحاتنا

دافيء على القاهرة.. حالة الطقس اليوم الاثنين 28-3-2022

أوكرانيا: القوات الروسية بالقرب من تشرنوبيل قد تتسبب في خطر إشعاعي جديد

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة..غدا

أسعار أعيرة الذهب فى مستهل تعاملات الاثنين 28-3-2022

من أجل سعاد حسني وهالة فؤاد.. كيف حاول أحمد زكي الانتحار؟

أخبار الرياضة..جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر.. حراس الفراعنة يطالبون الحضري بكتابة تعهد.. كواليس حسم الأهلي لصفقة حارس الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ