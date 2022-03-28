جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

تعرض لاعبو منتخب مصر للهجوم من قبل بعض الجماهير السنغالية لحظة وصولهم إلى داكار استعدادا لمواجهة السنغال مساء الثلاثاء في إياب المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وفوجئ اللاعبون لحظة وصولهم إلى المطار في ساعة متأخرة من اليوم، بتواجد بعض الجماهير السنغالية التي هاجمتهم ووجهت لهم وابلا من الشتائم.

وتحركت البعثة المصرية من مطار القاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرا، وسط جو من التفاؤل بتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الثلاثاء وحصد تذكرة التأهل للمونديال.

واختتم منتخب مصر صباح اليوم على ملعب ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي تدريباته بالقاهرة قبل السفر إلى السنغال.

ووصلت بعثة المنتخب الوطنى إلى العاصمة السنغالية داكار عقب رحلة طيران استغرقت حوالى 8 ساعات، استعدادًا لخوض مباراة الثلاثاء المقبل في إياب المرحلة الفاصلة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالى في جولة الذهاب التي أقيمت بإستاد القاهرة مساء الجمعة الماضى، بهدف نظيف.

وخاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى السنغال لخوض مباراة الثلاثاء المقبل فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

أقيم المران الصباحى لمنتخب مصر فى العاشرة صباح الأحد باستاد الدفاع، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر.