إصابة رئيس وزراء إسرائيل بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكان نفتالي بينيت قد أجرى لقاء مباشرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسرائيل.

وكتب حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر: "أصيب رئيس الوزراء بفيروس كورونا. إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته".

وأضاف الحساب: "هذا وسيعقد هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية التي ارتكبت أمس، بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين".