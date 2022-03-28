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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة رئيس وزراء إسرائيل بفيروس كورونا

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكان نفتالي بينيت قد أجرى لقاء مباشرا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسرائيل.

وكتب حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي على تويتر: "أصيب رئيس الوزراء بفيروس كورونا. إنه يشعر بخير وسيواصل عمله كالمعتاد من مقر إقامته".

وأضاف الحساب: "هذا وسيعقد هذا الصباح جلسة لتقييم الأوضاع في أعقاب العملية التي ارتكبت أمس، بمشاركة كل من وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي ورئيس الشاباك والمفوض العام للشرطة ومسؤولين كبار آخرين".

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 وزير الخارجية الامريكي رئيس الوزراء الإسرائيلي انتوني بلينكن

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