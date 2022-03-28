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رياضة

محلل رياضي تونسي: الشناوي نجم لقاء مصر والسنغال ومباريات الإياب غدا صعبة

صدى البلد

علق مكرم الحزقي خبير التحليل التونسي علي مباراة الإياب لمنتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس غدا فى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

ويلتقى غدا الثلاثاء منتخب مصر الوطنى نظيره السنغالي فى داكار فيما يواجه نسور قرطاج نظيره المالي والمغرب مع الكونغو الديمقراطية والجزائر مع الكاميرون.

قال مكرم الحزقي فى تصريحات خاصة لصدى البلد: عنوان مباريات الإياب غدا لمنتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس عنوانها الشخصية والتوازن والواقعية مطلوبة والفكر والأسلوب الدفاعي.

تابع: المنتخبات العربية حققت المهم في لقاء الذهاب وفي انتظار الأهم من خلال مباريات الإياب التي لن تكون سهلة بالتأكيد.

أضاف: الأداء الفني لمنتخبات مصر والجزائر والمغرب وتونس كان متوسطا ولم تقدم مردودا كبيرا لعدة أسباب منها قيمة الخصم ومجريات المباراة واللعب بتحفظ واضح والتركيز على التنظيم الدفاعي إلى جانب عدم خلق فرص تهديف كثيرة وصعوبات في صناعة الفرص واللعب.

استطرد: الفكر الهجومي والشكل الهجومي للمنتخبات العربية لم يكن بنسبة عالية منها حتى نسب التسديد على المرمى وصناعة الفرص واستغلال الكرات الثابتة والتنظيم الدفاعي والحضور الذهني والتركيز  والواقعية والروح الإصرار العزيمة.

أكمل: عقلية المجموعة كانت حاسمة في الجولة الأولى للمنتخبات العربية التي حققت نتائج مستحقة على حساب الأداء الفني وفي مواجهة منتخبات مالي والكونغو والسنغال والكاميرون التي تضم نجوم كبار ولكن الفرديات لم تصنع الفارق في النهاية.

وقال أيضا: مواجهات العودة غدا  والضغوطات النفسية التي كبلت اقدام المنتخبات المنافسة في الذهاب هذه المرة ستكون العكس والضغط هذا سيكون مسلط على المنتخبات العربية سوىداء لتواجدها على ميدانها وما قد يصعب عليها المباراة بالنسبة لتونس والجزائر والمغرب أو المواجهة الصعبة التي تنتظر مصر في السنغال عند مواجهة المنتخب الأقوى وحامل اللقب الإفريقي من الجانب الذهني والفني والتكتيكي والبدني.

شدد على انه لابد للمنتخبات العربية ان تقدم مستويات كبيرة للتأهل في ظل المباريات الصعبة التي تنتظرها ولن تكون سهلة بالمرة رغم النتائج الحاصلة في الذهاب خاصة وان اعتماد احتساب الهدف مضاعف على ارض المنافس لايزال يطبق في هذا الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022.

وطالب مكرم الحزقي المنتخبات العربية في لقاء الإياب بضرورة إجادة الثنائيات وإستغلال الكرات الثابتة والتسديد والواقعية وحرمان الخصوم من الكرة بنسبة إستحواذ معقولة فضلا عن شخصية المنتخبات من خلال اللاعبين وحسن تصرف المدربين في الإختيارات الفنية وقراءة الخصوم وحسن إدارة المواجهات معتبرا إياها 
عوامل مهمة جدا للخروج بالنتيجة المرجوة سواء بالتعادل أو الفوز.

وعن الأفضل في المنتخبات العربية خلال جولة الذهاب قال: هؤلاء  أدائهم كان متميزا ولافتا وهم : 
العيدوني من تونس ومحمد الشناوي حارس مرمى مصر ويوسف البلايلي ورايس مبولحي من الجزائر وتيسودالي المغربي.

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