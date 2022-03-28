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وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان أول مركز للابتكار وريادة الأعمال.. والمتيني: يسد الفجوة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس يفتتحان  أول مركز للابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس مركز الابتكار وريادة الأعمال يعمل علي سد الفجوة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل

 

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس صباح اليوم الإثنين، مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة i hub، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمقر المدينة الطلابية للجامعة.

وأشاد الوزير بالمركز الذى يعد إضافة لجهود منظومة التعليم العالي لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، وتوفير منصة تستوعب طاقات الشباب، واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها فى الطريق السليم الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية، وأشار الوزير إلى أهمية مجال الابتكار وريادة الأعمال  فى العصر الحالي، مشيرًا إلى اتجاه الجامعات لتنفيذ مراكز ريادة الأعمال كجزء من دورها فى تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم فى بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعد التخرج لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد الحديث، وأكد الوزير على تأهيل شباب الطلاب والباحثين للمشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال الابتكار، مؤكدًا على رعاية واهتمام الوزارة بمخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات التى يقوم بها شباب الطلاب والباحثين والعمل على تحويلها لمنتجات ونماذج صناعية قابلة للتطبيق والتسويق لها. مشيرًا لدور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذى أسسته الوزارة بدعم مستدام لتمويل ورعاية أفكار الشباب وابتكاراتهم ودعم النوابغ والمبتكرين.

وقدم الوزير التهنئة لجامعة عين شمس لإنجاز هذا المشروع المتميز، الذى يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال مقدمًا الدعوة للعاملين بقطاع الصناعة والقطاع الخاص لمنح الثقة للأفكار الشابة التى ينتجها طلاب الباحثين والخريجين ودعمها ماديًا

وشدد الدكتور عبد الغفار على الاستمرار فى رفع بنية المؤسسات الأكاديمية وتأهيلها بالإمكانات اللازمة لنشر فكر ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات واكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال

ومن جانبه أشار الدكتور. محمود المتينى إلى أن المركز يعتبر الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية للابتكار وريادة الأعمال وتم إنشاؤه بشراكة مع البنك المركزى ممثلا فى مبادرة رواد النيل، على مساحة ٨ آلاف متر مربع، ومجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة.

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وزير التعليم العالي: مركز ريادة الأعمال مجهز بأحدث التكنولوجيات لدعم المبتكرين

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جامعة عين شمس: مركز الابتكار وريادة الأعمال يربط المجتمع الأكاديمي بسوق العمل


أكد الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة أن مركز الابتكار و ريادة الأعمال يضم مركز تهيئة المسار الوظيفي و التوظيف للطلاب و مركز تدريب و تنمية مهارات هيئة التدريس و الهيئة المعاونة في منظومة ثلاثية واحدة و متكاملة لأول مره تهدف إلي تلاقي المسارات و البحث و الاستثمار الأمثل في الطاقات الإبداعية المتواجدة بكثافة بجامعة عين شمس.

مضيفا أن المركز يهدف إلى الابتكار والابداع وتنمية المهارات ورعايه الموهوبين وريادة الأعمال وصولاً للشركات الناشئة و ربط المجتمع الاكاديمي بالصناعة و الزراعة و متطلبات سوق العمل المتغير باستمرار مباشرة.

من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن I Hub  يمكنه أن يعمل على  سد الفجوة بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل من تنمية مهارات الطلاب والمتدربين.

وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس  إلى  أن ال I Hub بجامعة عين شمس  سيتخصص فى  أعمال الابتكارات وريادة الأعمال و تدريب أعضاء هيئة التدريس و التسويق لكل ما هو متعلق بمجالات التوظيف بهدف تأهيل الطلاب لسوق العمل.

يعتبر مركز الابتكار وريادة الأعمال iHub  أول مركز علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية للابتكار و ريادة الاعمال، أنشأ علي مساحة 8 الاف متر مربع مجهز علي أعلي مستوي بأحدث التكنولوجيات المتطورة لاكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال. 

تم انشاء مركز الابتكار و ريادة الأعمال بشراكة مع البنك المركزي ممثلة في مبادرة رواد النيل ليقوم المركز بخدمة جميع منتسبي جامعة عين شمس و رواد الأعمال بجميع أنحاء الجمهورية ولخدمة المجتمع لاعلاء قيمة خريجين الجامعات الحكومية المصرية و دعمهم للابتكار و الخروج بأفكارهم و ابتكاراتهم الي العالم أجمع و ليس مصر فقط.

ومن جانبه قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة لجامعة عين شمس لتنفيذ هذا المشروع المتميز معربًا عن تمنياته أن تسفر نتائج المشروع عن أعمال ناجحة تفيد فى تطوير البيئة المحيطة، وتسهم فى تنمية المجتمع.

شهد الافتتاح الدكتور. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وعمداء الكليات، و الدكتور. محمد البحيري مدير المركز ، و الدكتور. أيمن فريد مدير مركز التوظيف ، و الدكتور. نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس جامعة عين شمس محافظ القاهرة مجال الابتكار Jobs Education

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