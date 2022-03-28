"كيف تصنع محتوى إعلامى خارج الصندوق" ندوة بطفولة عين شمس

افتتحت الدكتور هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، ندوة بعنوان "كيف تصنع محتوى مختلف خارج الصندوق"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لتنمية المجتمع وشئون البيئة وبإشراف وتنظيم الدكتور زكريا إبراهيم الدسوقى رئيس قسم الإعلام وثقافة الأطفال .

واستضافت الندوة، الإعلامى محمد حسان المذيع بقناة الأخبار بالتلفزيون المصرى والذى حاضر خلال الفعاليات، وقام بتنسيق الندوة الإعلامى حسام مصطفي الباحث بقسم الإعلام.

وفى كلمتها الإفتتاحية، أشادت عميدة الكلية بالمجهود والذي يبذله قسم الإعلام وثقافة الأطفال برئاسة د. زكريا الدسوقي، في تقديم أنشطة متنوعة في القسم، وتقديم أقصى إستفادة للطلاب من خلال نقل التجارب العلمية في مجال الإعلام من قبل متخصصين في الحقل الإعلامي.

ووجه د. زكريا الدسوقي رئيس قسم الإعلام فى كلمته خلال الفعاليات، الشكر للإعلامي محمد حسان لتلبية الدعوة.



كما وجه الشكر أيضا لقيادة الكلية برئاسة برئاسة د. هويدا الجبالي لتقديمها كافة سبل الدعم لتنظيم تلك الفعاليات وتحقيق الإفادة للطلاب والباحثين.

وأوضح الإعلامي محمد حسان فى محاضرته اثناء الندوة، أن الرسائل الناجحة تعتمد في الأساس على البساطة، فهو الأسلوب القادر على الوصول إلى الجمهور بشكل جيد، لافتًا إلى أهمية النظر للفكرة، بوصفها هي الأساس لتميز أي منتج إعلامي، علاوة على أسلوب التناول لهذه الفكرة.

وفى ختام الفعاليات قامت أ.د هويدا الجبالي عميد الكلية بتكريم المذيع محمد حسان وذلك تعبيرا عن تقدير الكلية وأ.د زكريا الدسوقي رئيس قسم الاعلام وشكره علي الجهد المبذول و الندوه الاعلاميه المتميزة.

واختتمت الندوة بالأجابة على استفسارات الحضور وطلاب قسم الإعلام وثقافة الأطفال.

جدير بالذكر انه خلال اليوم قام الاعلامى محمد حسان بجولة تفقدية لمركز رعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والتعرف علي خدمات وأنشطة المركز المختلفة.