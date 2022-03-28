علي جمعة: أعداء مصر يقفون وراء حملات تشويه فوائد البنوك

أكد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن القهوة حلال شرعا وليست حراما، مؤكدا أنه لابد من الاستفادة من المناهج التي وضعها السابقين.



وتابع علي جمعة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن منتقدي القروض وفوائد البنوك هدفهم ضرب القيادة السياسية و "ألعوبة زهقنا منها"، مضيفا أن الهدف من تحريم أموال البنوك، استهداف الدولة.



وأكمل علي جمعة، أن أعداء مصر هم من يقفون وراء حملات التشويه لتحريم فوائد البنوك، لافتا إلى أن من الظلم البين أن لا يعطينا البنك فائدة في ظل ظروف التضخم الشديدة.



